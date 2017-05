Aptauja: Darbu Rietumvalstu uzņēmuma filiālē uzskata par prestižāku nekā pašmāju firmā

Latvijas iedzīvotāji darbu Rietumvalstu uzņēmumu filiālēs Latvijā uzskata par prestižāku nekā pašmāju uzņēmumā, liecina pētījumu aģentūras SKDS veiktās aptaujas dati.

Šogad aprīlī iedzīvotājiem tika jautāts, vai viņi piekrīt, ka prestižāk ir strādāt Rietumvalstu uzņēmumu filiālēs Latvijā, nekā pašmāju uzņēmumos. Šādam apgalvojumam piekrita gandrīz puse jeb 46% iedzīvotāju, savukārt 35% aptaujāto pauda pretēju uzskatu. Vēl gandrīz piektdaļa jeb 19% iedzīvotāju nespēja sniegt konkrētu viedokli šajā jautājumā.

Salīdzinot ar pagājušo gadu, darba ārvalstu uzņēmumu filiālēs prestižs iedzīvotāju acīs ir pieaudzis par 4 procentpunktiem, atgriežoties 2015.gada līmenī. Darba pašmāju uzņēmumā prestižu šogad pozitīvi novērtē par 7 procentpunktiem mazāks iedzīvotāju īpatsvars.

Pārliecību, ka Rietumvalstu filiāļu uzņēmumu darbs ir uzskatāms par prestižāku, iedzīvotāji visbiežāk pauduši 2000.gadā, kad tā domāja 53% iedzīvotāju, savukārt 2011.gadā šis rādītājs gandrīz tika atkārtots, sasniedzot 52% rādītāju.

Šogad fiksētais darba pašmāju uzņēmumos prestiža vērtējums ir viens no zemākajiem novērojumu vēsturē, no zemākā rezultāta, kas konstatēts 2001.gadā, atšķiroties vien par 2 procentpunktiem, bet no 2011.gada rezultāta - tikai par 1 procentpunktu.

Šogad par 3 procentpunktiem pieaudzis to iedzīvotāju īpatsvars, kuri nav izlēmuši, kurā no uzņēmumu veidiem strādāt prestižāk. Kopš 2015.gada šo iedzīvotāju īpatsvars kopumā kāpis par 8 procentpunktiem.

