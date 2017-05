Šlesers: Latvija ieinteresēta daudzos sadarbības projektos ar Krieviju

Latvija ir ieinteresēta izveidot un attīstīt pēc iespējas vairāk sadarbības projektus ar Krieviju, šodien partijas «Saskaņa» līdera Jāņa Urbanoviča organizētajā konferencē «Baltijas forums» sacīja bijušais politiķis, tagad dzelzceļa loģistikas kompānijas «Euro Rail Trans» valdes loceklis Ainārs Šlesers.

Šlesers norādīja, ka Latvija nav lielvalsts un nevar ietekmēt lēmumus, ko pieņem Maskavā, Vašingtonā, Briselē un citur, bet vienlaikus Latvija ir arī daudzu pasaules problēmu ķīlnieks.

«Prieks, ka ar Krieviju ir iespējams par daudz ko vienoties, kopīgi strādāt, realizēt daudzus projektus. Tāpat aktivizējas arī sadarbība ar Ķīnu, bet bez Krievijas šī sadarbība nav reāla. Tas ir tikai sākums, iespēju ir ļoti daudz. Esam ieinteresēti, lai būtu pēc iespējas vairāk kopīgu projektu. Ja ir runa par transporta koridoriem pa dzelzceļu, tie iespējami tikai sadarbībā ar Krieviju,» stāstīja Šlesers.

Viņš sacīja, ka pēc PSRS sabrukuma starp valstīm izveidojās robežas un tagad Krievijas Kaļiņingradas reģionam nav kopīgas robežas ar Krieviju. «Tagad tiek veidoti jauni koridori, arī caur Latviju, esam gatavi vest kravas uz Kaļiņingradu, nemainot pārvadātāju, kas būtiski samazina izmaksas,» skaidroja Šlesers.

Bijušais politiķis norādīja, ka arī no «Rail Baltica» projekta būs izdevīgums Latvijas un Krievijas sadarbībā, jo Latvijā būs loģistikas parks, kur savienosies 1520 milimetru un 1430 milimetru platuma dzelzceļi. Līdz ar to caur Latviju kravas no Krievijas pa dzelzceļu varēs vest līdz pat Centrāleiropai un Rietumeiropai.

«Arī Indija sāk arvien vairāk sevi pieteikt globālajā sadarbībā, un Latvija sadarbībā ar Krieviju var iegūt daudzas Indijas kravas. Vienlaikus vēlamies redzēt pēc iespējas vairāk ASV investīciju Latvijā, kuras var piesaistīt kopīgiem Latvijas, Krievijas, Ķīnas un Indijas projektiem,» piebilda Šlesers.