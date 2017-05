Pētījums: Maijā uzlabojies ģimenes materiālā stāvokļa novērtējums

Maijā uzlabojies ģimenes pašreizējā materiālā stāvokļa novērtējums, liecina «Baltic International Bank Latvijas barometra» pētījuma rezultāti. Tas uzlabojies par četriem punktiem no -11 līdz mīnus septiņi, kas esot optimistiskākais vērtējums kopš 2008.gada, kad tika sākti iedzīvotāju noskaņojuma mērījumi, atzīmēja bankas pārstāvji.

Tāpat par diviem punktiem uzlabojušās arī ģimenes materiālā stāvokļa izmaiņu prognozes. Vērtējums pozitīvi pakāpies no plus pieci līdz plus septiņi indeksa punktiem.

Pētījuma rezultāti liecina, ka šajā mēnesī iedzīvotāju noskaņojums ir jūtami uzlabojies pilnīgi visās pētījuma pozīcijās.

Kā liecina pētījums, pozitīvi pakāpies arī Latvijas kopējās attīstības un valdības darba novērtējums, kuri pagājušajā mēnesī tika kritizēti visvairāk. Abas pozīcijas sasniegušas novērtējumu plus astoņi.

Neskatoties uz optimistiskām izmaiņām, tomēr vairāk nekā puse jeb 54$ aptaujāto tomēr domā, ka kopumā situācija Latvijā attīstās nepareizi. Līdzīga situācija vērojama arī, vērtējot valdības darbu. Par valdības darbu 75% izsakās kritiski, bet pozitīvi noskaņoto ir vien 17%.

Šoreiz pētījuma mainīgās daļas ietvaros tika skaidrots iedzīvotāju viedoklis par vietējās pašvaldības darbu, jomām, kurās pašvaldība savu darbu veic visveiksmīgāk, un par to, cik liela ir cilvēku iesaiste pašvaldību lēmumu pieņemšanā. Tika arī noskaidrots, cik daudzi šogad plāno apmeklēt pašvaldību vēlēšanas, kas notiks 3.jūnijā. Plašāki pētījuma rezultāti un ekspertu komentāri par iegūtajiem rezultātiem tiks publiskoti 30.maijā, informēja bankas pārstāvji.

«Baltic International Bank Latvijas barometrs» ir Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma un attieksmes pētījums, kurā ik mēnesi, iekļaujot pazīstamu ekspertu vērtējumus, tiek atspoguļotas sabiedrībā aktuālas norises.