Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem 50 lielākie nodokļu maksātāji nodokļos samaksājuši 1,89 miljardus eiro. Līderi nodokļu samaksas ziņā ir akcīzes nodokļa maksātāji, tirdzniecības uzņēmumi, kā arī lielās slimnīcas, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji un pakalpojumu eksportētāji. Starp lielākajiem nodokļu maksātājiem ir arī piecas bankas. Ar 50 lielāko nodokļu maksātāju samaksātajiem nodokļiem pilnībā pietiek, lai segtu visus Veselības ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Iekšlietu ministrijas izdevumus, vai arī visa gada garumā samaksātu teju visas pensijas.

Visvairāk nodokļos pērn samaksājis degvielas uzpildes staciju tīkla Statoil apsaimniekotājs SIA Circle K Latvia - 182,45 miljoni eiro. Ar šo naudu pilnībā var finansēt visus Kultūras ministrijas izdevumus, kas 2017.gadā paredzēti 155,02 miljonu eiro apmērā. Otrajā vietā ir vēl viens DUS tīkla operators – SIA Neste Latvija, kas nodokļos samaksājusi 120,25 miljonus eiro. Trešais lielākais nodokļu maksātājs ir naftas pārstrādes uzņēmuma Orlen pārstāvniecība Latvijā – SIA Orlen Latvija, kas nodokļos samaksājusi 118,40 miljonus eiro.

Lielāko nodokļu maksātāju pirmajā desmitniekā ir arī trīs valsts uzņēmumi – AS Latvenergo (85,62 miljoni eiro), VAS Latvijas Dzelzceļš (66,61 miljons eiro) un AS Latvijas valsts meži (63,53 miljoni eiro). Ar visu trīs šo uzņēmumu samaksātajiem nodokļiem gandrīz pietiek, lai segtu Tieslietu ministrijas un tās pārraudzībā esošo iestāžu – prokuratūras, ieslodzījuma vietu u.c. – izdevumus, kam 2017.gadā paredzēti 221,86 miljoni eiro.

Tāpat pirmajā desmitniekā ir divi tabakas izstrādājumu piegādātāji – SIA Philip Morris Latvija (100,92 miljoni eiro) un SIA Baltic Sales Network (81,27 miljoni eiro). Ar abu šo uzņēmumu samaksātajiem nodokļiem pietiek, lai segtu apmēram pusi no Iekšlietu ministrijas un tai pārraudzībā esošo iestāžu izdevumiem 2017.gadā, kuri kopā veido 389,89 miljonus eiro.

Ceturtajā vietā ir nule monopolstāvokli zaudējusī AS Latvijas Gāze, kas nodokļos pērn samaksājusi 110,92 miljonus eiro. Ar šo naudu 2017.gadā var segt visus sabiedriskā radio un televīzijas, kā arī Ārlietu ministrijas, Drošības policijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdevumus kopā, kuriem katram atsevišķi paredzēti attiecīgi 24,47 miljoni eiro, 59,41 miljoni eiro, 15,27 miljoni eiro un 18,29 miljoni eiro.

Tirdzniecības nozarē lielākais nodokļu maksātājs ir vairumtirgotājs SIA Greiss loģistika ar 37,65 miljoniem eiro nodokļos samaksāto naudu. Tai seko SIA Maxima Latvija (37,22 miljoni eiro) un SIA Depo DIY (33,16 miljoni eiro). Katrs no šiem uzņēmumiem ar saviem nodokļiem varētu apmaksāt kopējos Saeimas, Prezidenta kancelejas un Ministru kabineta izdevumus 2017.gadā, kas attiecīgi veido 20,41 miljonu eiro, 5,35 miljonus eiro un 7,49 miljonus eiro.

Banku nozarē lielākais nodokļu maksātājs ir AS Swedbank ar 37,21 miljonu eiro. Nākamā lielākā nodokļu maksātāja kredītiestāžu vidū ir ABLV Bank, AS - 18,13 miljoni eiro, kas lielāko daļu operāciju veic ar nerezidentiem, tātad nodokļos samaksā no pakalpojumu eksporta iegūtos līdzekļus. Trešā lielākā nodokļu maksātāja banka vidū ir Nordea Bank AB Latvijas filiāle – 17,06 miljoni eiro, ceturtā ir vēl viena nerezidentu banka AS Rietumu Banka – 16,15 miljoni eiro. 15,64 miljonus eiro nodokļos samaksājusi AS Citadele banka. Šīs piecas bankas nodokļos ir samaksājušas vairāk nekā nepieciešams, lai samaksātu algas visu deviņu lielo pilsētu - Rīgas, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils - skolotājiem, kam kopā 2017.gadā paredzēts 76,69 miljoni eiro liels finansējums.

No telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem lielākais nodokļu maksātājs ir SIA Lattelecom, kas nodokļos pērn samaksājusi 33,78 miljonus eiro. Otrajā vietā ir SIA Latvijas Mobilais Telefons – 27,72 miljoni eiro, bet trešais – SIA Tele2 (17,81 miljons eiro). Trīs lielākie telekomunikāciju operatori nodokļos ir samaksājuši summu, kas atbilst pusei no Valsts policijas darbības nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma, kam 2017.gadā valsts budžetā paredzēti 149,14 miljoni eiro.

Starp lielākajiem nodokļu maksātājiem ir arī vairāki alkohola ražotāji. AS Latvijas balzams pērn nodokļos samaksājis 53,16 miljonus eiro, AS Cēsu alus – 22,77 miljonus eiro, bet SIA Liviko – 19,14 miljonus eiro. Ar šo trīs uzņēmumu samaksātajiem nodokļiem iespējams finansēt profesionālās izglītības programmu īstenošanu, kam šā gada budžetā paredzēti 72 miljoni eiro.

Starp 50 lielākajiem nodokļu maksātājiem ir arī divi Rīgas pašvaldības uzņēmumi – SIA Rīgas satiksme, kas nodokļos samaksājusi 19,41 miljonu eiro, un SIA Rīgas namu pārvaldnieks – 15,74 miljonus eiro. Ar Rīgas satiksmes samaksātajiem nodokļiem pietiek, lai nodrošinātu brīvpusdienas visiem 1.-4. klašu skolēniem visa gada garumā visā valstī.

