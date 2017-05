Kā tu turpmāk sauksi «staķiku»?

13.04.2017. Tallinn. Circle K ehk Statoil. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES. Foto: Eero Vabamaegi /

Vai esat pamanījuši, ka bieži vien, it īpaši, runājot neformālā sarunvalodā, dažas produktu vai pakalpojumu grupas saucam patiesībā kāda konkrēta zīmola vārdā? Paši šādu savu paradumu visbiežāk pamanām tikai, kad novērtējam citu konkrētas produktu grupas zīmolu vai brīdī, kad iemīļotais zīmols maina nosaukumu, piemēram, kā tas ir degvielas uzpildes stacijas «Statoil» gadījumā. Biznesa augstskolas «Turība» docētāja Renāte Cāne akcentē to kā zīmolvedības augstāko pilotāžu, savukārt Valsts valodas centra galvenais lingvists Agris Timuška skaidro to kā valodas ekonomijas principu un valodas spēli.