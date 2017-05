Augulis ar Ķīnas transporta ministru vienojas sekmēt kravu pārvadājumus pa dzelzceļu

Satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS) vizītes laikā Ķīnā ar vietējo transporta ministra Li Sjaopenu šodien vienojās sekmēt kravu pārvadājumus pa dzelzceļu, pavēstīja Satiksmes ministrijā (SM).

Amatpersonas pārrunāja līdzšinējo abu valstu sadarbību gan divpusējā, gan starptautiskā mērogā iniciatīvā «Viena josla, viens ceļš», kas ietver transporta savienojumus Eirāzijas kontinentā. Ministri vienojās arī turpmāk sekmēt sadarbību kravu pārvadājumos pa dzelzceļu, kā arī aviācijas nozarē, ostu, termināļu un industriālo zonu attīstībā.

«Kravu pārvadājumos pa dzelzceļu sadarbība turpinās, un šonedēļ uz Ķīnu dosies jau otrais vilciens no Latvijas. Tātad no Latvijas jau būsim nosūtījuši divus konteinervilcienus un tagad sagaidām arī no Ķīnas puses nokomplektētu vilcienu uz Latviju. Protams, vēl ir jāstrādā pie tā, lai šāds vilciena maršruts būtu maksimāli efektīvs un regulārs, taču esmu pārliecināts, ka kopā, stiprinot sadarbību un izpildot nozarē nepieciešamos nosacījumus, padarīsim to par reģionālas nozīmes tranzīta savienojumu,» uzsvēra Augulis.

Reklāma

Vienlaikus ministrs norādīja, ka Latvija ir ieinteresēta iesaistīties Ķīnas un Baltkrievijas industriālā parka «Lielais akmens» savienojumu nodrošināšanā, kur Latvija var piedāvāt izeju uz jūru preču tālākai izplatīšanai. Latvijas valdības līmenī notiek sadarbība ar Vācijas Duisburgas ostu, lai efektivizētu konteinervilciena Čoncina-Duisburga maršrutu un novirzītu Skandināvijai paredzēto kravu plūsmu caur Latviju.

«Ķīnas uzņēmēji ir aicināti izmantot iespējas un attīstīt loģistikas centrus un industriālos parkus Latvijas brīvostās un specialās ekonomiskās zonās, tādējādi nodrošinot sev atvieglojumus ne vien ikdienas darbā un izdevumos, bet arī atvieglotu un pārskatāmu piekļuvi gan Eiropas Savienības, gan Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas tirgiem,» pauda Augulis.

Savukārt Ķīnas transporta ministrs sarunas laikā novērtēja Latvijas paveikto abu valstu sadarbībā tranzīta un loģistikas attīstībā, kā rezultātā ir sasniegti reāli un redzami rezultāti, piemēram, jauna konteinervilciena maršruta izveide. Lai attīstītu sadarbību arī citās jomās ministri vienojās izveidot abu valstu starpministriju darba grupu, kā to paredz pērn starp ministrijām noslēgtais memorands.

Darba vizītes laikā Augulis tikās arī ar Ķīnas Nacionālās attīstības un reformu komisijas (NARK) vicepriekšsēdētāju un pārrunāja progresu abu valstu sadarbībā transporta jomā. Tāpat ministrs un SM valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš piedalījās NARK meitasinstitūcijas NARK Starptautiskās sadarbības centra rīkotā pasākumā, prezentējot Ķīnas uzņēmējiem perspektīvākos investīciju projektus aviācijā, dzelzceļa nozarē un loģistikas termināļu attīstībā.

Ministrs parakstīja arī ekspreslīgumu, kas paredz ciešāku sadarbību un informācijas apmaiņu starp abu valstu institūcijām nolūkā veicināt investīciju piesaisti.

Saistītie raksti