Tirgotāju asociācija: VID apmāna uzņēmējus un valdību

Valsts ieņēmumu dienests (VID) apmānījis uzņēmējus un valdību, patvaļīgi atceļot Finanšu ministrijas vienošanos ar nozaru asociācijām, portālama TVNET norādīja Latvijas Tirgotāju asociācijā. Tirgotāji arī apsver iespēju aicināt demisionēt finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu (ZZS), kā arī atlaist VID vadību.

2017.gada 3.maijā valdība grozīja Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumus «Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība», kuru izskatīšana jau tā bija iepriekš atlikta, jo VID grozījumus bija sagatavojis, ignorējot nozaru asociācijas, pie tam projekta anotācijā apzināti melojot, ka projekts ir saskaņots ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, lai gan pati kamera oficiālā vēstulē norādīja, ka projekts ar viņiem nav saskaņots.

Asociācijā norāda, ka grozījumu pieņemšanas rezultātā, VID, iepriekš nekonsultējoties ar nevalstiskajām organizācijām un pat neinformējot tās, ir

patvaļīgi atcēlis 2016.gada 19.oktobrī panākto vienošanos

starp Finanšu ministriju un VID no vienas puses un iesaistītajām organizācijām - Latvijas Tirgotāju asociāciju, Latvijas Kases aparātu un sistēmu apkalpojošo dienestu, tirgotāju un ražotāju asociāciju, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, Reģionālo attīstības centru apvienību, Latvijas Degvielas tirgotāju asociāciju un Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju kooperāciju no otras puses.

Vienošanās paredzēja, ka pēc jaunajām prasībām atbilstošu sertificētu kases aparātu parādīšanās tirgū, VID caur EDS informēs uzņēmējus par šādu kases aparātu parādīšanos, un ka attiecīgo ierīču nomaiņai tiks doti seši mēneši no paziņojuma izsūtīšanas brīža. Šobrīd, pēc 3.maijā veiktajiem grozījumiem, kases aparātu nomaiņai tiek dots viens mēnesis kopš VID paziņojuma izsūtīšanas brīža – tagad kases aparāti būs jāievieš tuvāko pāris nedēļu laikā.

Tirgotāju asociācijas pārstāvji uzsver, ka VID pat nepapūlējās informēt nevienu no vienošanos parakstījušām asociācijām, ka 2016.gada 19.oktobra vienošanās vairs netiks uzskatīta par spēkā esošu.

Pēc asociācijas paustā, VID ir apmānījis uzņēmējus arī iepriekš, solot, ka būs iespēja pielāgot daļu no uzņēmējiem jau ekspluatācijā esošajiem kases aparātiem, sertificējot tos atbilstības institūcijās līdz šā gada 1.jūlijam. Tā kā šobrīd neviens dienests nepiedāvā iespēju pielāgot jaunajām tehniskajām prasībām esošus kases aparātus, tad uzņēmējiem nekas cits neatliek, kā vienīgi iegādāties kopš 28.aprīļa viena monopoluzņēmuma (SIA «Computer Hardware Design») kādu no pieejamajiem četriem kases aparātu modeļiem, neskatoties uz to piemērotību tirdzniecības vietu prasībām.

Kases aparāti no jauna būšot jāiegādājas arī tiem uzņēmējiem, kas kases aparātus ir bijuši spiesti iegādāties pēc 1.janvāra, kad valsts bija noteikusi prasību sākt lietot tikai jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošus kases aparātus, taču nebija nodrošinājusi apstākļus, lai uzņēmēji varētu tādus iegādāties. Asociācijā skaidro, ka tiem, kuriem bija jāiegādājas jauns kases aparāts, VID toreiz ieteica pirkt vecajām tehniskajām atbilstošu, sakot, ka gan jau tos varēs pielāgot un par nelielām izmaksām pārprogrammēt atbilstoši jaunajām prasībām.

Tagad uzņēmēji ir apmānīti

un dažu mēnešu nokalpojušo kases aparātu vietā atkal ir jāpērk jauni. Cena jaunam kases aparātam ir tuvu 400 eiro, tā, piemēram, modelis CHD 7 maksā 377 eiro. «Protams, ka VID netaisās kompensēt šiem uzņēmējiem radušos zaudējumus, neskatoties uz to, ka tieši pats VID ir vainīgs pie nemākulīgi veiktās kases aparātu reformas valstī,» uzsvēra asociācijas pārstāvji.

Latvijas Tirgotāju asociācija saistībā ar VID rīcību jau ir vērsusies ar iesniegumiem Tiesībsarga birojā un Eiropas Komisijā.

Latvijas Tirgotāju asociācija šobrīd ir savākusi ap 7000 pircēju parakstu visā Latvijā, ka, lai nesadārdzinātos cenas veikalos, godīgiem tirgotājiem kases aparāts nebūtu jāmaina.

