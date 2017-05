Rungainis: Zemo cenu laikmets telekomunikāciju jomā ir beidzies

Zemo cenu laikmets telekomunikāciju jomā ir beidzies, aģentūrai LETA sacīja investīciju baņķieris, AS «Prudentia» partneris Ģirts Rungainis.

Viņš norādīja, ka zemie mobilo sakaru tarifi Latvijā līdz šim bija asās konkurences rezultāts, kas vēsturiski veidojās operatoriem pārdalot tirgu, taču līdz ar jaunu tehnoloģiju attīstību tie vairs nav ilgtspējīgi un neatbilst aktuālajām vajadzībām.

Rungainis atzīmēja, ka tarifu izmaiņas diktē divas būtiskas tendences - straujā tehnoloģiju attīstība un viesabonēšanas piemaksu atcelšana Eiropas Savienībā (ES) no 2017.gada 15.jūnija.

«Pašlaik Latvijā mobilie sakari ir patiešām lēti. Lietotājiem tas bija ilgtermiņa ieguvums no fakta, ka tirgū darbojas trīs lielie spēlētāji. Atcerēsimies, pirms daudziem gadiem trešais operators - «Bite», lai pārdalītu tirgu, startēja ar zemām cenām. «Tele2» un «Latvijas mobilajam telefonam» (LMT) nācās tam piemēroties. Taču grūstīšanās ap cenām sevi izsmēla brīdī, kad operatori sāka intensīvi attīstīt modernās datu pārraides tīklus. 4G, 4G+, ja ir vēlme attīstīt šīs un vēl jaunākas tehnoloģijas, tad ir skaidrs, ka tarifi ir pārāk zemi,» atzina Rungainis.

Viņš gan piebilda, ka ar šādu situāciju, kad pārāk zemi tarifi traucē attīstībai, var saskarties jebkura nozare, kuras izaugsmei ir nepieciešamas apjomīgas investīcijas.

«Tiesa, līdz šim daļu naudas varēja iekasēt no Latvijā iebraukušajiem tūristiem, kuri izmantoja viesabonēšanas pakalpojumus. Proti, klientam ceļojot uz ārzemēm, jebkurš operators maksā vietējam sakaru nodrošinātājam par savienojumu, savukārt izmaksu segšanai no lietotāja iekasē maksu, bieži vien daudz lielāku nekā nepieciešams. Tas bija viens no iemesliem, kādēļ ES vienojās atcelt piemaksas par viesabonēšanu. Taču iekšzemes tarifi, patēriņa modeļi dažādās valstīs ir ļoti atšķirīgi, piemēram, Īrijā par sakariem tiek maksāts teju desmit reizes vairāk nekā pie mums. Turklāt maksa par viesabonēšanas pakalpojumiem kopumā veido aptuveni 5% no mobilo operatoru ieņēmumiem ES, tādēļ faktiska tarifu izlīdzināšana ir grūta un daļai patērētāju sāpīga,» sacīja Rungainis.

Viņš atgādināja, ka faktiski visā Eiropā mobilo sakaru operatori brīdināja, ka viesabonēšanas piemaksu atcelšana radīs lielu spiedienu uz iekšzemes tarifiem, it īpaši ja nav vajadzības vai vēlēšanās strauji palielināt cenas. «Skandināvijā līdzīgi kā Latvijā bija bažas par to, kas notiks ar lētām un dāsnām iekšzemes pakalpojumu paketēm. Bet nabadzīgākajās dienvidvalstīs, piemēram, Spānijā – par to, ka vietējie būs spiesti subsidēt bagāto ziemeļu tūristu sarunas,» sacīja baņķieris.

Viņš arī piebilda, ka necenšoties izlīdzināt cenas, var rasties situācija, kad par Latvijas abonentu sarunām citās valstīs, operatoriem varētu nākties piemaksāt. «Šajā gadījumā mums situācija ir nepatīkamāka nekā būtu tad, ja būtu jāizlīdzina, piemēram, pārtikas cenas ar Vācijas lielveikaliem,» piebilda Rungainis.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka no pērnā gada 1.decembra visiem LMT neierobežotu sarunu un SMS tarifu plāna «Brīvība» klientiem tika pieslēgts paplašinātais tarifu plāns, kas par 12,9 eiro mēnesī ļauj bez papildu maksas par vienību neierobežoti zvanīt un sūtīt īsziņas gan Latvijā, gan visās Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs, kā arī veikt starptautiskas sarunas uz jebkuru EEZ valsti. Iepriekš «Brīvība» maksāja 9,95 eiro mēnesī.

Sākot no 1.aprīļa LMT sāka klientiem piedāvāt jaunus tarifu plānus mobilajam internetam telefonā, kas visiem klientiem stājās spēkā 1.maijā. Viens no tiem - «Neatkarība», kas iepriekš ļāva lietot neierobežotu datu apjomu Latvijā un izmaksāja 9,99 eiro mēnesī, turpmāk ļaus bez papildus maksas lietot 2,51 gigabaitu (GB) datu arī Eiropā, bet tā cena pieauga līdz 11,99 eiro mēnesī.

Aprīlī ar izmaiņām tarifu piedāvājumā un cenās nāca klajā arī «Bite Latvija» («Bite»). Tarifs «Bite 500 MB» mēneša maksa auga no 6,5 eiro mēnesī līdz 8,5 eiro mēnesī. Tarifu «Bite 2 GB», «Bite 5 GB» un «Bite 10 GB» cenas mainījās attiecīgi no 9,5, 12,5 un 16,5 eiro mēnesī līdz 11,5, 14,5 un 18,5 eiro mēnesī, bet tarifu plāna «Bite Neierobežots» cena auga no 19,5 eiro līdz 22,5 eiro mēnesī. Visi tarifi paredz vairāk datu tērēšanai Eiropā bez piemaksas un citas papildiespējas. Visi pieslēgumi uz jaunajiem tarifu plāniem tiks pārcelti 1.jūnijā.

Uzņēmumā arī norādīja, ka bez iepriekšminētajiem uzņēmums piedāvā vēl divus tarifu plānus - «Starts» un «Vietējais 100 MB».

Dažas dienas vēlāk arī «Tele2» ziņoja par izmaiņām tarifos. Ja līdz šim uzņēmums piedāvāja tarifu plānu «Zelts 100 MB» par 5,99 eiro mēnesī, «Zelts 1,5 GB» par 8,99 eiro mēnesī, «Zelts 6 GB» par 12,99 eiro mēnesī un «Zelts Bezlimits» par 17,99 eiro mēnesī, tad no 1.jūnija spēkā stāsies tarifi «Zelts 500 MB» par 8,49 eiro mēnesī, «Zelts 2 GB» par 11,99 eiro mēnesī, «Zelts 6 GB» par 16,99 eiro mēnesī un «Zelts Bezlimits» par 21,99 eiro mēnesī. Jaunie tarifi paredz vairāk datu tērēšanai Eiropā bez piemaksas un citas papildiespējas.

Tāpat ziņots, ka EP deputāti 6.aprīlī nobalsoja par viesabonēšanas piemaksu atcelšanu, kas ļaus patērētājiem esot ārzemēs lietot mobilo tālruni par tādu pašu cenu, kā mājās. Viesabonēšanas piemaksu atcelšana gaidāma ššogad gada 15.jūnijā.

