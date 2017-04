«Circle K» bažas, ka atjaunojamās enerģijas mērķus transportā uzliks uz degvielas tirgotāju pleciem

SIA «Circle K Latvia» (iepriekš «Statoil Fuel & Retail Latvia») ir nobažījusies, ka valsts atjaunojamās enerģijas mērķus transporta jomā uzliks uz degvielas tirgotāju pleciem, sacīja izpilddirektore Gunta Jēkabsone.

«Latvija ir apņēmusies ievērot Eiropas Savienības uzstādījumu, ka līdz 2020.gadam 10% no enerģijas gala patēriņa auto nozarē ir jābūt no atjaunojamiem energoresursiem. Mums ir bažas, ka viens no scenārijiem paredz šī mērķa sasniegšanu uzlikt uz degvielas tirgotāju pleciem,» norādīja Jēkabsone.

Viņa uzsvēra, tas būtu pilnīgi nepieņemami. «Pēc mūsu domām, šī ir valsts atbildība, kas var izstrādāt motivējošus instrumentus, lai šo mērķu panāktu. Tostarp, pieņemot lēmumu, ir jābūt pilnīgai pārliecībai, ka degviela ar «x«% biokomponenšu piejaukumu spēj tiešām kvalitatīvi strādāt visu gadu. Pašlaik ir raizes par vēlmi palielināt biokomponentes sadaļu, neaizdomājoties, kādas sekas tas var atstāt uz dzinēju. Vienlaikus es ticu, ka tiks pieņemts pamatots lēmums, jo negribas iedomāties, kas notiks, ja kādā ziemas dienā ātrā palīdzība vai policijas mašīna nevarēs turpināt ceļu degvielas dēļ,» pauda kompānijas izpilddirektore.

Kā ziņots, «Circle K Latvia» pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2015.gada 1.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim, strādāja ar 358,177 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9% mazāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 13,8% - līdz 21,571 miljonam eiro, liecina «Firmas.lv» pieejamais kompānijas gada pārskats.