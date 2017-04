Regulators: Dabasgāzes tirgošanā saskata lielāku potenciālu nekā elektroenerģijas

Uzņēmēji dabasgāzes tirgošanā, iespējams, saskata lielāku potenciālu nekā elektroenerģijas tirgošanā, intervijā LNT raidījumā «900 sekundes» sacīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vadītājs Roberts Irklis.

Viņš skaidroja, ka tas, iespējams, saistīts, ar to, ka dabasgāzes piegādēm ir iespējami vairāk avoti nekā elektroenerģijai. Elektroenerģiju tirgotāji var iegādāties faktiski no viena avota, proti, elektroenerģijas biržas «Nord Pool». Savukārt dabasgāzes var iegādāties no vairākiem avotiem, piemēram, Krievijas vai Lietuvas. Tādēļ, iespējams, uzņēmēji saskata lielākas iespējas, sacīja Irklis.

Viņš atzina, ka dabasgāzes tirgotāji sākotnēji kā savus klientus mēģinās piesaistīt uzņēmumus, tomēr jau pirmajā darbības gadā varētu parādīties arī piedāvājumi mājsaimniecībām.

Kā ziņots, tirdzniecībai Latvijas brīvajā dabasgāzes tirgū pieteikušies 19 komersanti. To vidū ir AS «Latvijas gāze», AS «Latvenergo», SIA «Enefit», AS «AJ Power Gas», SIA «ESK sistēmas», SIA «Euro Energo Company», SIA «Frenzo», SIA «GEG», SIA «Latvijas propāna gāze», SIA «Renergy Latvia», SIA «MVBK», AS «Rīgas gāze», SIA «Scener», AS «Daugavpils siltumtīkli», «WIN Baltic», SIA «Willbrook Management», SIA «Imlitex Latvija», kā arī Lietuvas kompānijas «Lietuvos Duju Tiekimas» un «Litgas».

3.aprīlī dabasgāzes tirgus Latvijā tika atvērts konkurencei. Juridiskajām personām līdz šā gada 15.jūnijam jāizvēlas dabasgāzes tirgotājs, ar kuru slēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu. Ja jauns dabasgāzes tirdzniecības līgums netiks noslēgts, tad līdz 2017.gada 1.jūlijam dabasgāzi tirgos esošais tirgotājs atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem dabasgāzes tirdzniecības diferencētajiem gala tarifiem, savukārt pēc 1.jūlija - pēdējās garantētās piegādes ietvaros par regulatora apstiprinātu cenu plus 20%.

Savukārt mājsaimniecībām nav obligāti jāizvēlas jauns dabasgāzes tirgotājs vai jāpērk dabasgāze par tirgus cenu. Ja mājsaimniecības turpinās dabasgāzi iegādāties no jau esošā tirgotāja, tad tās kā saistītie lietotāji saņems dabasgāzi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktu cenu. Šāds pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu ir noteikts «Latvijas gāze» kā publiskajam tirgotājam līdz 2019.gadam.