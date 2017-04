Ventspils brīvostas pārvalde: «Ventspils naftai» ostā šķēršļu nav

Ventspils brīvostas pārvaldē ir atrisināti visi jautājumi un problēmas par kurām ostā vērsies uzņēmums «»Ventspils nafta» termināls» (VNT), apgalvoja pārvaldes sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Ieviņa, uzsverot, ka no brīvostas puses «Ventspils naftai» ostā šķēršļu neesot.

Ventspils brīvostas pārvalde kategoriski noraida AS «Ventspils nafta» valdes priekšsēdētāja Roberta Kirkupa paustos pārmetumus, ka ikdienišķu operacionālu problēmu risināšana Ventspils brīvostā prasot gadus. «Visi jautājumi, ar ko VNT ir vērsies Ventspils brīvostas pārvaldē, ir atrisināti, turklāt ātrākajos iespējamajos termiņos,» norādīja Ieviņa.

Ventspils brīvostas pārstāve arī piebilda, ka VN prezidents savos izteikumos nav precizējis konkrētu problēmu, ko nebūtu varējis atrisināt Ventspils brīvostas pārvaldē. Arī brīvostas pārvaldei neesot zināms, kas ar to būtu domāts. Pēdējā laika aktīvākā sadarbība un vienīgais jautājums, ar ko uzņēmums vērsies Ventspils brīvostas pārvaldē, esot tvaiku savākšanas iekārtu uzstādīšana. Lai gan brīvostas pārvalde jau daudzu gadu garumā vairākkārtīgi rakstiski esot aicinājusi VNT rast risinājumu tvaiku savākšanas iekārtu uzstādīšanai, visus dokumentus, kas ļautu lemt par attiecīgas atļaujas došanu, pārvalde no uzņēmuma saņēmusi tikai pirms nepilna gada – 2016.gada maijā.

«Lai VNT pēc iespējas ātrāk varētu uzstādītu tvaiku savākšanas iekārtu un attiecīgi tiktu risināts gaisa piesārņojuma jautājums, steidzamības kārtā tika veikti grozījumi Ventspils brīvostas noteikumos. Tika pārbaudīts iecerētās tvaiku savākšanas iekārtas uzstādīšanas vietas krasta stiprinājumu faktiskais stāvoklis, lai izvērtētu, vai iekārtu vispār konkrētajā vietā iespējams uzstādīt, un risināta virkne citu tehnisku jautājumu. Pēc tam, kad Ventspils brīvostas pārvalde bija uzņēmumam atļauju devusi, tika saņemta informācija, ka VNT ir mainījis viedokli un vēlas atļauju tvaiku savākšanas iekārtu uzstādīt pavisam citā vietā nekā sākotnēji iecerēts. Arī jauno plānu brīvostas pārvalde akceptēja,» norādīja Ieviņa.

«Ir pilnīgi nepieņemami atbildību par paša uzņēmuma biznesa rezultātiem novelt uz Ventspils brīvostas pārvaldes pleciem. No brīvostas pārvaldes puses uzņēmuma darbam pilnīgi nekādu šķēršļu nav. Atliek tikai strādāt,» apgalvoja Ventspils brīvostas pārvalde.

Kā ziņots, VN valdes priekšsēdētājs Kirkups paudis, ka ikdienišķas operacionālās darbības visā pasaulē var atrisināt samērā ātri, taču Latvijā VNT tās prasot gadus.

Taujāts, kā VNT ietekmē pēdējo gadu domstarpības ar Ventspils brīvostas pārvaldi, Kirkups pauda, ka tas prasa daudz laika un enerģijas. «Tas, ko mēs uzskatām par ikdienišķām operacionālām problēmām, kuras visā pasaulē var atrisināt salīdzinoši ātri, šeit prasa gadus. Turklāt dažkārt tās nevar atrisināt vispār attiecību dēļ. Tas ir vislielākais izaicinājums un rada VNT vilšanos, rada vilšanos tās darbiniekiem, kā arī samazina gan Ventspils, gan Latvijas ieņēmumus no tranzīta. Vēl jo vairāk, šīs problēmas vājina Latvijas ekonomiku. (..) Problēmas sakne ir Ventspils brīvostas pārvaldes un Ventspils pašvaldības nevēlēšanās risināt problēmas. Sākot no pašas augšas,» klāstīja VN vadītājs.

VNT ir «Ventspils naftas» koncerna sabiedrība, kas nodrošina tranzīta pakalpojumus - naftas un dīzeļdegvielas pieņemšanu no cauruļvadiem, naftas, dīzeļdegvielas, autobenzīna un citu naftas produktu kravu pieņemšanu no dzelzceļa un jūras, to uzglabāšanu un pārkraušanu. Kompānijas kapitālā 51% pieder «Ventspils naftai», bet 49% - «Eurotank Holding Sarl», kas ietilpst starptautiskajā termināļu uzņēmumā VTTI, kurš savukārt daļēji pieder «Vitol».

