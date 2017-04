Asociācija: Jāstāsta par Latvijas paveikto naudas atmazgāšanas risku novēršanā

Latvijas Komercbanku asociācija apkopo informāciju par banku paveikto naudas atmazgāšanas novēršanas jomā, lai varētu par to stāstīt gan Latvijā, gan starptautiskajā vidē.

Lai uzlabotu Latvijas banku reputāciju un finanšu sektora tēlu, plānots strādāt vairākās jomās, un viena no tām ir atbilstības joma. «Darbs būs divos virzienos - kā industrijas prioritāti turēt augstāko standartu ieviešanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, kā arī apkopot šajā jomā jau paveikto un stāstīt par to gan Latvijā, gan starptautiskajā vidē,» intervijā aģentūrai LETA sacīja Latvijas Komercbanku asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanda Liepiņa.

Viņa uzsvēra, ka pēdējos divos gados nozare Latvijā ļoti daudz paveikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai un atbilstības nosacījumu paaugstināšanai - mainīta likumdošana, regulators ieviesis jaunas prasības, šā gada laikā bankas pabeigs ieviest izmaiņas, kas izriet gan no jaunajām regulatora prasībām, gan arī no ASV ekspertu pērn veikto pārbaužu rezultātiem.

Vaicāta, vai visi tirgus dalībnieki ar pietiekamu rūpību ievieš ASV ekspertu ieteikumus naudas atmazgāšanas risku novēršanai, Liepiņa sacīja, ka Latvijā, tāpat kā jebkurā tirgū, ir spēlētāji, kas virzās ātrāk, un tādi, kas virzās lēnāk. Tomēr minimālais standarts ir jāsasniedz visiem. «Mūsu mērķis ir skaidrs - šajā tēmā nozarei jāspēj nodrošināt minimālais caurspīdības līmenis, līdz ar to esam aicinājuši bankas dalīties ar bankām un citiem partneriem ar šī ASV ekspertu audita rezultātiem un veiktajiem pasākumiem,» teica Liepiņa. Arī asociācija apkopo informāciju, kas paveikts nozarē kopumā.

Liepiņa atzīmēja, ka partneri novērtē to, kas Latvijā paveikts likumdošanas un regulējuma jomā. Ar lielu interesi tiek uzklausīta informācija par to, ko bankas izdarījušas sistēmas stiprināšanai, apmācību uzlabošanai, savu klientu bāžu pārvērtēšanā. Latvijas pusei jāspēj par to labāk un skaidrāk komunicēt, vērtēja asociācijas vadītāja.

Komercbanku asociācijas vadītāja pieļāva, ka, visticamāk, šī un nākamā gada laikā iezīmēsies tirgus spēlētāju diferenciācija jautājumā par to, kuri ir gatavāki pieņemt jaunos nosacījumus un pilnībā strādāt to ietvarā. Tas ir nozīmīgi arī korespondentbanku attiecību veidošanas kontekstā. «Šajā jomā notikušas globālas pārmaiņas - ja kādreiz šādas attiecības bija daudzām globālām bankām ar daudzām citām bankām, tad pašlaik arī no risku vadības viedokļa globālās bankas izvēlas vienu vai dažus spēlētājus konkrētā tirgū, ar kuriem veidot dziļu ilgtermiņa sadarbību. Šādā virzienā varētu notikt attīstība,» prognozēja Liepiņa.

Vaicāta, vai asociācija apsver kādu iespēju, kā motivēt tos tirgus dalībniekus, kas ne tik raiti seko līdzi vajadzīgajām izmaiņām, Liepiņa norādīja: «Pašlaik nevarētu teikt, ka ir labie un sliktie spēlētāji, tā noteikti nav. Visas tās bankas, kas piedalījās ASV ekspertu pārbaudēs, ievieš tām izteiktās rekomendācijas. ASV ekspertu auditi sniedza divas atziņas - visi iezīmētie uzlabojumi ir atrisināmi, un temps, kādā tos var ieviest, ir tieši atkarīgs no pašas bankas lēmumiem. Ja šīs divas lietas saliekam kopā, tad nav tādu kritisku punktu, kuros nebūtu iespējas veikt uzlabojumus. Jautājums ir tikai par to, cik ātri kurš tirgus spēlētājs pielāgojas.»

Liepiņa sacīja, ka starptautiska atzinību par Latvijas paveikto naudas atmazgāšanas novēršanas jomā ir arī iespēja koordinēt starptautiskās organizācijas ACAMS [Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Sertificētu naudas atmazgāšanas novēršanas speciālistu asociācija] Baltijas nodaļas veidošanu. To iecerēts veidot šā gada laikā. Latvija ir sasniegusi tādu ACAMS sertificēto speciālistu skaitu, ka šādas nodaļas izveide ir iespējama. «Tas nozīmē, ka spēsim Latviju iezīmēt kā reģionu šajā globālajā tīklojumā, kas ir atzītākais naudas atmazgāšanas novēršanas speciālistu apmācības un sertifikācijas tīkls. Latvijai tas ir būtiski gan starptautiskās atpazīstamības veicināšanai, gan arī tāpēc, ka tā spēsim nepastarpināti piekļūt labākajai praksei un spēsim šeit vadīt industrijas pasākumus Baltijas mērogā, dalīties ar jaunāko pieredzi un turpināt izglītošanos,» sacīja Liepiņa. Viņa atzīmēja, ka naudas atmazgāšanas novēršanas speciālistu jomā Latvijas bankās pašlaik ir sasniegts augsts līmenis un jāspēj to parādīt arī citiem.