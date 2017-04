Ašeradens: Aprīļa sākumā jābūt zināmam valdības lēmumam attiecībā par «Conexus Baltic Grid» akciju iegādi

Aprīļa sākumā jābūt zināmam valdības lēmumam attiecībā par gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS «Conexus Baltic Grid» akciju iegādi, šodien žurnālistiem teica ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V).

Viņš stāstīja, ka Ekonomikas ministrija (EM) bija plānojusi rītdienas valdības sēdes dienas kārtībā iekļaut jautājumu par «Conexus Baltic Grid», tomēr saistībā ar rīt gaidāmo Ukrainas prezidenta Petro Porošenko vizīti Latvijā, rītdienas valdības dienas kārtība mainīsies un šis jautājums, iespējams, netiks skatīts.

«Katrā ziņā aprīļa sākumā vajadzētu būt zināmam valdības lēmumam attiecībā uz «Conexus Baltic Grid» akciju darījumu,» piebilda Ašeradens, nekomentējot nedz EM piedāvāto risinājumu un neprognozējot, kāds varētu būt valdības lēmums.

Reklāma

Jau vēstīts, ka konsultants «Deloitte Latvia» EMuzdevumā izvērtēja trīs iespējamos scenārijus saistībā ar «Conexus Baltic Grid» akcijām - valstij akcijas neiegādāties, iegūt mazākuma akcionāra statusu vai iegūt kontrolpaketi.

EM pārstāvji iepriekš izvairīgi komentēja, kas konkrēti tiks piedāvāts valdībai. Ašeradens vien norādīja, ka tiks piedāvāts risinājums, «lai veidotu vienotu Baltijas gāzes tirgu». Taujāts, vai tas nozīmē, ka tiks piedāvāts iegādāties «Conexus Baltic Grid» akcijas arī pārējām Baltijas valstīm, ministrs no komentāriem atturējās.

Jau ziņots, ka šodien, 3.aprīlī, stājas spēkā Enerģētikas likuma normas, kas paredz dabasgāzes tirgus atvēršanu Latvijā.

Juridiskajām personām līdz šā gada 15.jūnijam jāizvēlas dabasgāzes tirgotājs, ar kuru slēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu. Ja jauns dabasgāzes tirdzniecības līgums netiks noslēgts, tad līdz 2017.gada 1.jūlijam dabasgāzi tirgos esošais tirgotājs atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem dabasgāzes tirdzniecības diferencētajiem gala tarifiem, savukārt pēc 1.jūlija - pēdējās garantētās piegādes ietvaros par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu cenu plus 20%.

Savukārt mājsaimniecībām nav obligāti jāizvēlas jauns dabasgāzes tirgotājs vai jāpērk dabasgāze par tirgus cenu. Ja mājsaimniecības turpinās dabasgāzi iegādāties no jau esošā tirgotāja, tad tās kā saistītie lietotāji saņems dabasgāzi par regulatora noteiktu cenu. Šāds pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu ir noteikts AS «Latvijas gāze» kā publiskajam tirgotājam līdz 2019.gadam.

Līdz piektdienai, 31.martam, dabasgāzes tirdzniecībai regulatorā bija pieteikušies 15 komersanti. Dabasgāzes tirdzniecībai pieteikusies «Latvijas gāze», AS «Latvenergo», SIA «Enefit», AS «AJ Power Gas», SIA «ESK sistēmas», SIA «Euro Energo Company», SIA «Frenzo», SIA «GEG», SIA «Latvijas propāna gāze», AS «Rīgas gāze», SIA «Scener», AS «Daugavpils siltumtīkli», SIA «WIN Balitc», kā arī Lietuvas kompānijas «Lietuvos Duju Tiekimas» un «Litgas».

Saistītie raksti