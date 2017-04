«Enefit»: Gāzes tirgus atvēršanā ievērojama cenas korekcija nav gaidāma

Līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu Latvijā nav gaidāma ievērojama cenas korekcija, pavēstīja Igaunijas energoapgādes kompānijas «Eesti Energia» meitasuzņēmuma Latvijā «Enefit» valdes priekšsēdētājs Jānis Bethers.

«Aprīlis sācies ar nozīmīgām pārmaiņām enerģētikas nozarē, kas uzņēmumiem un gāzes tirgotājiem liks demonstrēt savas sprinteru dotības. Ja pirms 10 gadiem, atverot elektroenerģijas tirgu, uzņēmumiem bija dots samērā garš pārejas laiks, kur izeja atvērtajā tirgū tika sadalīta vairākos maratona posmos viena vai pat piecu gadu garumā, tad pašlaik sevi atvērtajam gāzes tirgum jāsagatavo līdz 15.jūnijam. Tas prasīs fokusētu rīcību visām iesaistītajām pusēm,» klāstīja Bethers.

Pēc viņa teiktā, sagaidāms, ka mēneša laikā regulators pabeigs pēdējos jautājumus par gāzes pārvades sistēmas tarifiem un lietošanas noteikumiem, lai tirgotāji varētu sagatavot patērētājiem precīzus piedāvājumus. Savukārt uzņēmumiem jāizvērtē sava gāzes patēriņa apmērs un specifika, kā arī jāpiemeklē piemērotākais iegādes risinājums.

«Gāzes cenas Latvijā jau līdz šim ir bijušas piesaistītas globālajām energoresursu cenu svārstībām, tāpēc nav sagaidāms, ka patērētāji saskarsies ar ievērojamu cenu korekciju. Būtiskākās pārmaiņas būs saistītas ar izvēles brīvību un iespēju vienoties par cenu veidošanas principiem un citiem līguma nosacījumiem. Plašāka izvēles brīvība vienlaikus nozīmē lielāku atbildību no patērētāju puses,» skaidroja «Enefit» vadītājs.

Turpmāk katram uzņēmumam būs iespēja izvēlēties starp dažādiem gāzes cenas noteikšanas modeļiem, Latvijas tirgū parādīsies iespēja fiksēt nemainīgu gāzes cenu noteiktam laika periodam vai arī vienoties par caurspīdīgu cenas noteikšanas metodi. Tāpat jāizdara izvēle starp dažādiem līguma nosacījumiem, vienojoties par savstarpējo saistību apmēru, apmaksas un līguma laušanas nosacījumiem.

Bethers uzsvēra, ka brīdī, kad patērētāji saskaras ar nozīmīgām pārmaiņām, tirgotāju uzdevums ir neitrāli izglītot tos atvērtā tirgus darbības principos un iespējās. Tāpēc pārejas posmā tieši šajā jomā sagaidāms lielākais darbs. Vienlaikus tirgus jaunpienācējiem, lai nodrošinātu aktīvu konkurenci Latvijas gāzes tirgū jau tā pirmajā darbības posmā, ir jāspēj maijā startēt ar savu piedāvājumu, lai no 1.jūlija sāktu dabasgāzes piegādes uzņēmumiem Latvijā.

«Vērtējot situāciju kopumā, vasaras sākums Latvijas uzņēmumiem paredzams samērā saspringts, jo gāzes tirgus atvēršana īsā laika posmā atnes daudz pietiekami nozīmīgu pārmaiņu. Tāpēc uzņēmumiem jāspēj arī nesasteigt lēmumu, pilnvērtīgi izmantojot savu pieredzi no elektroenerģijas tirgus atvēršanas sākumposma un atvēlēto pārejas laiku, lai pieņemtu izsvērtus lēmumus,» pauda uzņēmuma valdes priekšsēdētājs.

SIA «AJ Power» pārstāvji aģentūra LETA pavēstīja, ka uzņēmums sācis piedāvāt klientiem dabasgāzi - gan par fiksētu cenu līdz 12 mēnešu periodam, gan ar gāzes cenas piesaisti biržas cenām.

Klientam ir vienkārši izvēlēties jaunu dabasgāzes tirgotāju – ir jānoslēdz tikai līgums par dabasgāzes piegādi ar konkrēto tirgotāju, bet nav jāslēdz atsevišķs līgums par dabasgāzes sistēmas sadales pakalpojumiem, kā tas ir ar elektroenerģijas piegādi, kur juridiskās personas slēdz divus līgumus.

«Dabasgāzes tirgus cenas pēdējo gadu laikā ir svārstījušās pat vairāk nekā par 40%, un arī turpmākās prognozes liecina, ka cenu svārstības saglabāsies augstas naftas cenu izmaiņu un citu faktoru ietekmē, tādēļ izmaksu prognozēšanai ir lietderīgi izvēlēties fiksētu dabasgāzes cenu,» pauda uzņēmuma valdes loceklis Roberts Samtiņš.

Kā ziņots, pirmdien stājas spēkā Enerģētikas likuma normas, kas paredz dabasgāzes tirgus atvēršanu Latvijā. Juridiskajām personām līdz šā gada 15.jūnijam jāizvēlas dabasgāzes tirgotājs, ar kuru slēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu. Ja jauns dabasgāzes tirdzniecības līgums netiks noslēgts, tad līdz 2017.gada 1.jūlijam dabasgāzi tirgos esošais tirgotājs atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem dabasgāzes tirdzniecības diferencētajiem gala tarifiem, savukārt pēc 1.jūlija - pēdējās garantētās piegādes ietvaros par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu cenu plus 20%.

Savukārt mājsaimniecībām nav obligāti jāizvēlas jauns dabasgāzes tirgotājs vai jāpērk dabasgāze par tirgus cenu. Ja mājsaimniecības turpinās dabasgāzi iegādāties no jau esošā tirgotāja, tad tās kā saistītie lietotāji saņems dabasgāzi par regulatora noteiktu cenu. Šāds pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu ir noteikts AS «Latvijas gāze» kā publiskajam tirgotājam līdz 2019.gadam.

Dabasgāzes tirdzniecībai regulatorā bija pieteikušies 15 komersanti. Dabasgāzes tirdzniecībai pieteikusies AS «Latvijas gāze», AS «Latvenergo», SIA «Enefit», AS «AJ Power Gas», SIA «ESK sistēmas», SIA «Euro Energo Company», SIA «Frenzo», SIA «GEG», SIA «Latvijas propāna gāze», AS «Rīgas gāze», SIA «Scener», AS «Daugavpils siltumtīkli», SIA «WIN Balitc», kā arī Lietuvas kompānijas «Lietuvos Duju Tiekimas» un «Litgas».

