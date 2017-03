Plānotās izmaiņas UIN regulējumā vērtē kā neizdevīgas uzņēmējiem

Finanšu ministrijas (FM) rosinātās izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) regulējumā ir uzņēmumiem neizdevīgas un par tām nepieciešamas detalizētākas diskusijas, aģentūrai LETA norādīja Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijā (LNKA).

LNKA vadītāja Inga Kursīte-Priedīte sacīja, ka asociācija nav ietverta nevienā ar jauno nodokļu politiku saistītā darba grupā, tāpēc, ņemot vērā publiski pieejamo informāciju, LNKA izvērtējusi tās ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un iesniegs savu vērtējumu arī FM.

Asociācijā norāda, ka patlaban ir izveidojusies situācija, kas ļoti īsā laikā plānots izskatīt jautājumu par jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) ieviešanu, kas balstīts uz t.s. «Igaunijas modeli», tomēr LNKA uzskata, ka uzņēmējiem nav radusies pietiekama skaidrība par šāda priekšlikuma īstenošanas sekām.

FM piedāvātais UIN reformas modelis paredz UIN samaksu peļņas sadales brīdī, tādējādi, ja peļņa netiek sadalīta, nodoklis nav jāmaksā. Tomēr LNKA uzskata, ka šo nodokli nav korekti saukt par 0% nodokli reinvestētajai peļņai, jo peļņas nesadalīšana dividendēs nenozīmē, ka tā tiek reinvestēta, piemēram, pamatlīdzekļos vai apgrozāmajos līdzekļos.

«Jaunais UIN modelis neparedz nekādus stimulus uzņēmējiem vairāk investēt, ražot vai sniegt pakalpojumus. Tā kā ļoti daudzas izmaksas tiks pielīdzinātas peļņas sadalei to rašanās brīdī, daudzās situācijās UIN nomaksas brīdis tiks pat ievērojami paātrināts, jo UIN par šim izmaksām būs jānomaksā jau nākamajā mēnesī,» norāda nodokļu konsultanti.

Tāpat LNKA atzīst, ka FM piedāvātās reformas rezultātā augs nominālā un efektīvās likmes. Patlaban Latvijas UIN 15% nominālā likme ir otra zemākā Eiropas Savienībā, bet efektīvā likme ir vidēji 6-8%. Šīs likmes pieaugs daudzkārtīgi, jo tiks atceltas gandrīz visas nodokļu atlaides, un tas īpaši skars ražošanas sektoru, kur līdz šim tika piemērotas nodokļu atlaides investīcijām jaunās ražošanas iekārtās, tādējādi ievērojami samazinot efektīvo nodokļa likmi.

Nodokļu konsultantu ieskatā jaunais UIN režīms būs nelabvēlīgs arī uzņēmumiem ar patlaban stabilu pozīciju tirgū, kas regulāri sadala peļņu dividendēs un kuru īpašnieki ir juridiskas personas, jo faktiskā likme palielināsies no 15% līdz 20%. Savukārt uzņēmumiem ar lielāku uzkrāto zaudējumu apmēru turpmāk būs jāmaksā nodoklis ar tādiem izdevumiem, kas tiks pielīdzināti peļņas sadalei, piemērojot 25% likmi.

«Jaunais modelis bieži tiek «reklamēts» kā 0% nodoklis, ja vien peļņa netiek dalīta dividendēs. Tomēr daudzus neskaitāmos izdevumus ir plānots pielīdzināt dividenžu izmaksai, kas tiks aplikta ar 25% UIN. Piemēram, 25% nodoklis būs jāmaksā par ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem, soda naudām un līgumsodiem, neatlīdzinātām iztrūkumu summām, reprezentatīvu automašīnu iegādes un uzturēšanas izdevumiem, transfertcenu korekcijām, neatskaitāmiem procentu izdevumiem, reprezentācijas un sociālās infrastruktūras izdevumiem, kas pārsniedz noteiktu apmēru u.c., kas nozīmē būtisku nodokļu sloga pieaugumu,» informē LNKA.

Tāpat FM piedāvātais UIN modelis paredz visus uzkrātos nodokļu zaudējumus dzēst, tos nebūs iespējams izmantot turpmāk. LNKA atgādina, ka zaudējumu pārnešana ir viens no būtiskākajiem uzņēmējdarbības plānošanas aspektiem, jo daudzi saimnieciskas darbības veicēji ir vairāk vai mazāk pakļauti cikliskumam. Iepriekšējo gadu zaudējumu segšana ar nākotnes periodu peļņu ir labs biznesa arguments uzsākt jaunus projektus, kas var beigās tomēr izrādīties neveiksmīgi, bet iespējamos zaudējumus vismaz patlaban iespējams izmantot nākotnē nodokļa samazināšanas vajadzībām. Jaunais modelis šādu iespēju neparedz.

Pašlaik UIN taksācijas periods ir gads, tomēr LNKA norāda, ka jaunais UIN modelis paredz nodokļa ikmēneša deklarāciju, kurā jānorāda faktiski izmaksātās dividendes, kā arī neatskaitāmie izdevumi, kas tiks pielīdzināti peļņas sadalei. Tādējādi pieaugs administratīvais slogs, jo tas paliks vienkāršāks tikai uz nodokļu atlaižu atcelšanas rēķina, bet daudz līdz šim apliekamo ienākumu palielinošas korekcijas tiks pielīdzinātas peļņas sadalei un no tām būs jāmaksā nodoklis par attiecīgo mēnesi 25% apmērā. Asociācijas ieskatā, šis aspekts radīs negatīvu naudas plūsmas efektu.

LNKA norāda, ka pie jaunā UIN modeļa būtiski varētu samazināties komercsabiedrību ziedojumi sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas funkcijas, jo faktiskās ziedojumu izmaksas UIN maksātājiem būtiski pieaugs.

Tāpat jaunā UIN režīma attiecināšana uz iepriekšējos gados uzkrāto nesadalīto peļņu ar īsu pārējas periodu beigsies ar to, ka investori gada laikā izņems visu nesadalīto peļņu, lai to pasargātu no dubultas nodokļu aplikšanas, tādējādi strauji pasliktinot Latvijas uzņēmumu kopējos likviditātes rādītājus.

Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija (LNKA) dibināta 2001.gada 26.janvārī ar mērķi īstenot nodokļu konsultantu profesionālo pašpārvaldi, izstrādāt nodokļu konsultantu profesionālās ētikas kodeksu un citus asociācijas biedru profesionālo darbību regulējošus aktus.

Asociācijas dibinātāju vidū ir nodokļu konsultanti, juristi, zvērināti advokāti un revidenti. Kopš dibināšanas LNKA ir uzņēmusi jaunus biedrus, un tagad asociāciju pārstāv vairāk nekā simts biedri, kas, tāpat kā tās dibinātāji, pārstāv galvenokārt Latvijas lielākās auditorfirmas.

LETA jau rakstīja, ka Finanšu ministrija (FM) rosina atlikt uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) nomaksu līdz peļņas sadales brīdim, aģentūru LETA informēja FM pārstāvis Aleksis Jarockis.

FM ir izvērtējusi Latvijas Bankas, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšlikumus nodokļu reformas īstenošanai, jaunās nodokļu politikas stratēģijas ietvaros piedāvājot mainīt UIN modeli.

«Minētā modeļa ietvaros, ja uzņēmuma peļņa un aktīvi tiek saglabāta uzņēmumā, UIN netiks piemērots. Vienlaicīgi paredzot nepiemērot iedzīvotāju ienākuma (IIN) nodokli no sadalītās peļņas jeb dividendēm, ja UIN līmenī peļņas sadales brīdī samaksāts IIN 20%,» sacīja FM pārstāvis.

Līdz ar jaunā vienkāršotā UIN modeļa ieviešanu ir paredzēts, ka spēku zaudēs visas līdz šim UIN paredzētās atlaides. Tiesa, speciāls nodokļu režīms saglabāsies speciālajām ekonomiskajām zonām un brīvostām, pamatojoties uz īpašu atkāpi specialajos likumos un saskaņoto valsts atbalsta programmu. FM pārstāvis uzsvēra, ka minētais regulējums būs līdzvērtīgs Igaunijas UIN sistēmai, kuru uzņēmumi uzskata par konkurētspējas stimulu.

Tajā pašā laikā Jarockis sacīja, ka saglabāsies līdz šim likumā paredzēta iespēja atbrīvot no UIN ziedotājus sabiedriskā labuma organizācijām, arī piemērojot Igaunijā aprobēto sistēmu.