Rimšēvičs: Nevienlīdzības mazināšanai primāri ir nepieciešami uzlabojumi izglītības sistēmā

Latvijā nevienlīdzības mazināšanai primāri ir nepieciešami uzlabojumi izglītības sistēmā, intervijā aģentūrai LETA sacīja Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs.

Jautāts, kas Latvijā jādara, lai mazinātu plaisu starp turīgajiem un nabadzīgajiem iedzīvotājiem, Latvijas Bankas prezidents norādīja, ka pirmkārt, nepareizi ir tas, ka mūsu izglītības sistēma ir katastrofālā stāvoklī.

«Latvijas lielākais resurss ir Latvijas iedzīvotāji. Ja mēs paskatāmies, cik daudz bērnu pašlaik neiet skolā, cik daudzi saņem ļoti vārgu vidējo izglītību, nemaz nerunājot par augstāko izglītību, kur mēs saņemam papīriņus, ar kuriem pēc tam nav iespējams dabūt darbu... Tādēļ tas, kas ir nepieciešams, ir desmit gadi sūra un grūta darba izglītības sistēmas uzlabošanā. Tas noteikti nākotnē atvieglos mūsu kopējo situāciju ar nevienlīdzību un bērniem. Neraugoties uz to, no cik bagātas vai nabadzīgas ģimenes tie nāk, ļaus saņemt labu un perspektīvu izglītību. Ne tā kā šodien, kad mēs redzam, cik daudz naudas esam iztērējuši augstākajā izglītībā un cik maz no sagatavotajiem speciālistiem pēc tam strādā savā specialitātē,» teica Rimšēvičs.

Viņš arī atzīmēja, ka uzlabojumi izglītības sistēmā Latvijā ir nepieciešami jau no bērnudārza. «Viena lieta ir, ja bērns bērnudārzā savā nodabā pavada laiku, cita, ja ir jau mērķēta virzība, kā ar dažādām spēlēm bērniem jau radīt interesi par iešanu izcilības virzienā. Par tām kļūdām, kuras ir pieļautas, neliekot bērniem atzīmes līdz 7.klasei, mēs visi šodien maksājam. Bērni vienkārši savā nodabā čubinās un tā arī nesaprot, vai viņi ir labi, kā viņi izskatās pret pārējo klasi utt. Šo sacensības, izcilības garu ir jākopj. Es domāju, ka par pirmo soli tam varētu kalpot jau bērnudārzs,» sacīja Latvijas Bankas prezidents.

Tāpat viņš norādīja, ka ir svarīgi noticēt saviem spēkiem, nevis dzīvot nepārtrauktā pārliecībā, ka viss ir slikti un nekas labāks nebūs. «Ir ļoti svarīgi, ka nodokļu reforma ir pirmais projekts, kuram Latvijas iedzīvotāji notic. Notic, ka Latvija var. Mums ir svarīgi noticēt pašiem saviem spēkiem, nevis dzīvot nepārtrauktā pārliecībā, ka viss ir slikti, nekas labāks jau šeit nenotiks utt. Ja mēs skatāmies uz aptaujām, tad ir redzams, ka cilvēki ir noticējuši, viņi jūt, ka te ir viena lieta, par ko valdībai un Saeimai var izdoties vienoties. Ja šis būs pirmais stūrakmens, kuru izdosies ielikt Latvijas strukturālo reformu pamatā, tad vieglāk būs risināt gan veselības, gan izglītības strukturālās reformas,» pauda Rimšēvičs.