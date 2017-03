Bērziņš: Baltkrievija ir viens no nozīmīgākajiem LDz sadarbības partneriem

Baltkrievija gan vēsturiski, gan saistībā ar jaunu pārvadājumu virzienu attīstību ir viens no AS «Latvijas dzelzceļš» (LDz) nozīmīgākajiem sadarbības partneriem, pauda LDz prezidents Edvīns Bērziņš.

Kompānijā aģentūrai LETA pavēstīja, ka šonedēļ vizītē Rīgā ieradies Baltkrievijas Dzelzceļa vadītājs Vladimirs Morozovs.

«Baltkrievija gan vēsturiski, gan, domājot par jaunu pārvadājumu virzienu attīstību, ir viens no mūsu nozīmīgākajiem sadarbības partneriem. To apliecina arī šogad janvārī Minskā atvērtā LDz pastāvīgā pārstāvniecība, kuras uzdevums ir stiprināt savstarpējo sadarbību un sekmēt dzelzceļa kravu pārvadājumu pieaugumu starp Latviju un Baltkrieviju. Sadarbība ar kaimiņvalsti mums ir nozīmīga ne tikai savstarpējo pārvadājumu nodrošināšanā, bet jo īpaši jaunu kravu plūsmu piesaistē. Būtiski, ka Baltkrievijā sadarbībā ar Ķīnas investoriem top vērienīgs industriālais parks «Lielais akmens», kā arī liela daļa no Ķīnas un citām Āzijas valstīm uz Eiropu transportējamo kravu šķērso Baltkrievijas teritoriju,» klāstīja Bērziņš.

Tikšanās laikā Bērziņš un Morozovs atzīmēja, ka šā gada pirmajos divos mēnešos kravu pārvadājumi starp abām valstīm sasnieguši 4,6 miljonus tonnu kravu, par 15,4% pārsniedzot pagājušā gada attiecīgā laika perioda rādītājus. Viens no iemesliem šādam pieaugumam ir akmeņogļu kravu apmēra kāpums 2,8 reizes. Pakāpeniski pieaug arī konteinerkravu pārvadājumi - to apmērs pieaudzis 2.9 reizes, sasniedzot vairāk nekā 450 konteineru mēnesī. Daļu no tiem veido konteinervilciena «ZUBR» posmā Minska-Rīga pārvadātās Ķīnas izcelsmes kravas, un tiek strādāts pie «ZUBR» turpmākas attīstības, palielinot kravu pārvadājumu apmēru.

«Būtiski arī, ka Baltkrievija ir viens no lielākajiem naftas produktu eksportētājiem uz Latviju – 2016.gadā tā eksportējusi 5,2 miljonus tonnu naftas produktu. Šis arvien ir viens no galvenajiem pa LDz infrastruktūru pārvadāto kravu veidiem,» vēstīja kompānijā.

Pēc LDz paustā, Baltkrievijas Dzelzceļa vadība tika informēta arī par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu, kas sekmēs kravu pārvadājumu efektivitāti, kā arī veicinās konkurētspēju un mazinās pārvadājumu ietekmi uz vidi. Elektrifikācijas projekts tiks īstenots vairākos posmos, to plānots pabeigt līdz 2030.gadam. Abas puses vienojās par informācijas apmaiņu šo projektu plānošanā un īstenošanā, paužot ieinteresētību vienota elektrificēta tranzīta koridora izveidē.

«Tika pārrunāta arī pasažieru pārvadājumu attīstība starp abu valstu galvaspilsētām, tostarp iespējamā ceļā pavadītā laika saīsināšana, padarot braucienus ērtākus un konkurētspējīgākus attiecībā pret citiem ceļošanas veidiem. Pasažieru pārvadājumus maršrutā Minska-Rīga-Minska organizē Baltkrievijas Dzelzceļš, un saskaņā ar apkopoto informāciju 2016.gadā ir pārvadāti 25 700 pasažieru, no kuriem 16 100 šķērsojuši abu valstu robežu,» informēja LDz.

Turpmākas abu valstu dzelzceļu sadarbības attīstīšanā nozīmīga loma ir LDz pārstāvniecībai Baltkrievijā. Tās galvenais uzdevums ir veicināt biznesa attiecību attīstīšanu ar Baltkrievijas Dzelzceļu un citiem nozares uzņēmumiem un organizācijām un veicināt kravu piesaisti Latvijas tranzīta nozarei. Vienlaikus pārstāvniecības mērķis ir sadarbībā ar Baltkrievijas loģistikas nozares uzņēmumiem sekmēt Latvijas loģistikas nozares aktīvu iesaisti globālajās loģistikas ķēdēs, tostarp pārvadājumu koridoros no Ķīnas, Turcijas un Dienvidāzijas.

LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un LDz koncerna valdošais uzņēmums.

