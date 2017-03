«Merks» vadītājs: Darba ražīgumu būvniecībā ir iespējams celt par vismaz 20-30%

Darba ražīgumu būvniecībā Latvijā ir iespējams celt par vismaz 20-30%, trešdien «Colliers International» Baltijas nekustamo īpašumu tirgus apskata prezentācijā sacīja būvfirmas «Merks» valdes priekšsēdētājs Oskars Ozoliņš.

«Darba ražīgumā ir milzīgas rezerves. Galvenais ir darba organizācijas jautājums. Ir redzēti objekti, kur vienu un to pašu darbu paveic 50 cilvēku brigāde, un ir, kur to dara 70 cilvēku. Tas viss ir atkarīgs no brigadiera,» skaidroja Ozoliņš.

Viņš uzsvēra, ka to apjomu, ko patlaban būvē Latvijā un ko gatavojas būvēt, var izdarīt ar 10-20% mazāk cilvēku, nekā to dara patlaban. «Viņiem var maksāt vairāk, neceļot kopējo atalgojuma līmeni. To var izdarīt, bet vai tas izdosies – nezinu,» piebilda Ozoliņš.

Tāpat viņš norādīja, ka, pēc Ekonomikas ministrijas (EM) aprēķiniem, šogad būvniecības cenas Latvijā augs par 6%, kamēr nākamajos gados par 2-3%, un tas viss pamatā ir uz algu rēķina. Tāpat EM prognozē, ka par 10 000 augs celtniecībā nodarbināto skaits, patlaban tie ir 65 000 darbinieku.

«Milzīgs spiediens uz darbaspēka tirgu tas nav, jo buma laikos nozarē strādāja 120 000 cilvēku. Ņemot vērā iespējas celt darba ražīgumu, arī šāds EM prognozētais darbinieku skaita pieaugums var nebūt nepieciešams,» piebilda Ozoliņš.

