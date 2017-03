Bijušais ASV valsts sekretārs: Latvija ir pievilcīga vieta ārvalstu investīcijām

Latvija ir pievilcīga vieta naudas ieguldīšanai un tai ir liels potenciāls ārvalstu investīcijām, intervijā aģentūrai LETA sacīja bijušais ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, kurš šonedēļ Rīgā ieradies, lai iegūtu informāciju par situāciju Latvijā un apsvērtu iespējas investēt.

Kerijs, kurš apsverot iespējas iesaistīties biznesā un kļūt par investoru, Rīgā ieradies, jo uzskatot, ka šai pasaules daļai ir milzīgs potenciāls, kas daļēji jau tiek īstenots. «Tas attīstās ātrāk nekā pārējā Eiropā,» sacīja bijusī amatpersona, paužot viedokli, ka cilvēki skatās uz vietām kā Latvija, kur ir valdība, kas vēloties virzīties uz priekšu, kur esot labi īstenota politika, darbaspēks, iespējas tirdzniecībai Eiropas Savienībā un ārpus tās. «Jūsu eksporta rādītāji aug, rūpniecības rādītāji palielinās. Ja nemaldos, jūsu rūpniecības rādītāji ir pieauguši par 5,5%, pieaudzis arī kopprodukta rādītājs, kas ir augstāks nekā pārējai Eiropai. Līdz ar to šī izskatās kā vieta, kur kaut kas notiek un iespējas ir īstas,» savu viedokli skaidroja bijušais ASV ārlietu resora vadītājs.

Kerijs uzskata, ka Latvijai ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar citām valstīm. «Jums ir spēcīga izglītības sistēma. Jums ir sagatavots un strādāt gribošs darba spēks. Jūs esat Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, kas ir svarīgi dažādu noteikumu un standartu ievērošanā uzticamības un caurspīdīguma nodrošināšanai. Un jums ir griba un pieprasījums. Tie ir būtiski tirgus, dzīvotspējīga tirgus priekšnosacījumi,» sacīja bijušais ASV valsts sekretārs.

Reklāma

Tāpat viņš atgādina par Latvijas vēsturi. «Tā ir daļa no Hanzas savienības tradīcijām, šo tradīciju galvaspilsēta. Latvija jau ir sniegusi pasaulei piemēru, izdarot izvēli 1991.gadā un paliekot stingri uzticīga mūsu kopējām vērtībām. Cilvēkiem ir jāuzzina vairāk par Latviju, kā arī Lietuvu un Igauniju. Jo jūs esat aizstāvējuši savas pozīcijas ļoti lielu draudu ēnā, ko ne visur pasaulē apzinās. Manuprāt, jums ir rakstura stingrība, ar ko ir vērts lepoties,» sacīja Kerijs.

Kā secina Kerijs, pasaulē daudz naudas «guļ» un netiek izmantota vai pat nes zaudējumus. Līdz ar to naudas saimnieki patlaban apdomājot pieeju investīcijām, proti, ka varbūt nogaidīšana nav īstais veids. «Tā vietā no investīcijām varētu iegūtu lielāku atdevi, kas varbūt nav tik aizraujošas, kā [investīcijas] «Snapchat», toties tā ir reāla un produktīva,» secina bijušais ASV politiķis.

Viņš piekrīt, ka pieaugusi ASV investoru interese par Baltijas reģionu. Tas esot saistīts arī ar ASV un NATO sniegtajām drošības garantijām. «Manuprāt, var runāt par izmaiņām spēles laukumā. Jārunā par prezidenta Baraka Obamas pirms diviem gadiem izsludināto atbalsta apliecināšanas programmu, ko mēs īstenojām, četrkāršojot atbalstu priekšējās līnijas valstīm līdz 3,4 miljardiem dolāru. Mēs stabilitātes nodrošināšanai sākām sadarbību ar Poliju, Kanāda ar Latviju, Vācija un Apvienotā Karaliste ar citām Baltijas valstīm. Tas kopā ar demokrātu un republikāņu, prezidenta [Donalda] Trampa un prezidenta Obamas atbalsta apliecinājumiem, manuprāt, rezultējās vienotās NATO saistībās. Arī [ASV aizsardzības ministrs] Džeimss Matiss un citi skaidri runājuši par uzticību [NATO līguma] 5.pantam. Manuprāt, tas palīdz nedaudz nomierināties un sniedz cilvēkiem drošības sajūtu, kas ir tieši tas, ko gribējām panākt,» uzsver Kerijs.

Bijušais valsts sekretārs arī atzīst investīciju saistību ar pašreizējiem ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, jo ekonomiskā politika un ārpolitika mūsdienās ir vienotas - investīcijas stiprina valstis un līdz ar to pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā veicina drošību. Vadot ASV Valsts departamentu, viņš centies veicināt citu valstu uzplaukumu. «Es uzsvēru, cik nozīmīga ārpolitikai ir ekonomiskā politika. Un otrādi, jo mūsdienās tās ir nešķiramas. Ja skatās uz «Arābu pavasari», uz notiekošo Ukrainā, cilvēki visur vēlas atbildību, caurspīdīgumu, ekonomiskās iespējas un cilvēki negrib, lai korumpēti uzņēmumi nozog viņu nākotni,» sacīja Kerijs.

Kerijs neatklāj vai varētu investēt Latvijā, taču vizītes laikā Rīgā viņš vēlas uzzināt vairāk, kā «Latvija kopā ar saviem kaimiņiem var kļūt stiprāka, vairot labklājību, kas ir viens no galvenajiem balstiem cīņā pret ļaunumu un nestabilitāti». «Esmu šeit, lai iegūtu skatu no iekšpuses par to, kāda situācija ir patlaban, kādas ir vajadzības un kas sagaida nākotnē,» sacīja Kerijs.

Visu interviju ar Keriju lasiet sadaļā «LETA+» http://www.leta.lv/plus/133C6511-5263-9C88-73CD-E5B245D8D2C2/

Kā ziņots, Kerijs pirmdien ieradās Latvijā divu dienu vizītē. Vizītes mērķis ir gūt labāku izpratni par ekonomisko vidi un uzņēmējdarbības noskaņojumu Latvijā, kā arī uzsvērt Amerikas investīciju nozīmi reģionā.

Kerija vizītes laikā paredzētas tikšanās ar Latvijas uzņēmējiem, ārzemju investīciju organizācijām un valsts amatpersonām, tai skaitā premjerministru Māri Kučinski (ZZS), finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu (ZZS), pārstāvjiem no Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā, Ārvalstu investoru padomes Latvijā un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

Vizīti un tikšanos ar vietējām organizācijām koordinē banka «Citadele».

Kerijs bijis demokrātiskās partijas kandidāts 2004.gada prezidenta vēlēšanās, piecus termiņus bijis ievēlēts kā senators no Masačūsetas štata un vēlāk kļuvis par Amerikas 68.ASV valsts sekretāru. ASV valsts sekretāra amatā viņš strādāja no 2013.gada līdz 2017.gadam 44.ASV Valsts prezidenta Baraka Obamas administrācijā. Pēc ASV valsts sekretāra amata pilnvaru beigām, arī būdams privātpersona, Kerijs turpina veicināt starptautisko dialogu un ekonomisko sadarbību.

Saistītie raksti