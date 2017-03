«Enefit» aicina izvērtēt valsts atbalstu lielajām gāzes koģenerācijas stacijām

Latvijā jāpārvērtē lielo gāzes koģenerācijas staciju valsts atbalsts, trešdien žurnālistiem sacīja Igaunijas energokompānijas «Eesti Energia» meitasuzņēmuma Latvijā SIA «Enefit» valdes priekšsēdētājs Jānis Bethers.

Viņš norādīja, ka obligātais iepirkums, kurā tiek atbalstīta elektroenerģijas ražošana no atjaunojamajiem energoresursiem un augstas efektivitātes koģenerācijā, un izrietošā obligātā iepirkuma komponente (OIK) patērētāju gala maksājumos joprojām ir izaicinājums.

Vienlaikus viņš atzīmēja, ka 2017.gada beigās beidzās termiņš subsidētās elektroenerģijas nodoklim, ieņēmumi no kura ir viens no līdzekļiem, lai nepieļautu OIK pieaugumu.

Reklāma

Bethers uzsvēra, ka viens no risinājumiem būtu pārskatīt jaudas maksājuma apmēru lielajām gāzes koģenerācijas stacijām. Skaidrības par tā samērību neesot.

Tāpat viņš pastāstīja, ka pašreiz noteiktās 1200 obligātās darba stundas šādām stacijām var kropļot tirgu gadījumā, ja elektroenerģijas cenas biržā būs zemākas, bet gāzes cenas augstākas nekā patlaban, tāpēc šāda prasība būtu atceļama. «Sabiedrības interesēs būtu - ja, no vienas puses, tiek samaksāts jaudas maksājums, bet netiek prasīta elektroenerģijas izstrāde, tad, no otras puses, būtu jānosaka, ka no pirmās darbības stundas, ja stacija pelna, tad šī peļņa tiek dalīta starp sabiedrību jeb OIK sloga samazināšanu un uzņēmumu,» sacīja Bethers.

Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam atbalstu īsteno publiskais tirgotājs, kura pienākumus no 2014.gada 1.aprīļa pilda «Latvenergo» meitasuzņēmums «Enerģijas publiskais tirgotājs».

Publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju obligātajā iepirkumā no elektroenerģijas ražotājiem, maksā garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto jaudu, sedz balansēšanas izmaksas, kā arī administratīvās izmaksas. Minētās publiskā tirgotāja izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam kā OIK maksājumu. Obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas izmaksas OIK ietver tikai tajos gadījumos, kad obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas cena ir augstāka par elektroenerģijas tirgus cenu, kas ik stundu tiek noteikta elektroenerģijas biržā «Nord Pool». Obligātajā iepirkumā iepirktās elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

Saistītie raksti