Kā sakārtojot energosaimniecību, samazināt elektrības rēķinu

SIA «Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne» ar jau vairāk nekā 10 gadu veiksmīgu pieredzi ražošanā joprojām turpina attīstīt darbību, ieviešot jaunos produktus, iegādājoties jaunas iekārtas un paplašinot ražotni. Līdz ar to pieaug arī elektrības rēķini, tomēr uzņēmums ir atradis veiksmīgu sadarbību ar partneri, kas ne vien tirgo uzņēmumam elektroenerģiju, bet arī palīdz sakārtot visu energosaimniecību. Tas izdarīts, uzstādot reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtu, kas ļauj katru gadu ietaupīt gandrīz 10 000 eiro un kopumā samazināt elektrības izmaksu AS «Sadales tīkls» daļu par 10%.

Nenoliedzami, viena no visu ražošanas uzņēmumu problēmām ir pagājušajā gadā krietni pieaugušie elektrības rēķini, tomēr tā vietā, lai ražošanu pārceltu uz citām valstīm, arī Latvijā var atrast veidus, kā samazināt elektroenerģijas izmaksas. «Gaļas pārstrādes uzņēmuma Nākotne» valdes loceklis Aigars Jankūns atzīst, ka ilgtspējīga uzņēmuma attīstība noteikti saistās ne tikai ar uzņēmuma darbības paplašināšanu, bet arī ar efektīvu un sakārtotu energosaimniecību. «Šobrīd aktīvi strādājam pie jaunu produktu ieviešanas ražošanā un šī iemesla dēļ arī plānojam iegādāties jaunas iekārtas un pārbūvēt ražotni. Pie šādas attīstības loģisks solis šķiet arī pārējo uzņēmuma procesu sakārtošana. Kopā ar elektroenerģijas speciālistiem no SIA «AJ Power» izvērtējām līdzšīnējo saimniecības darbību un elektrības rēķinus. Tad no piedāvātajiem variantiem izlēmām, ko no visa nepieciešams optimizēt», stāsta Jankūns

Uzņēmums SIA «AJ Power», sākot ar šī gada sākumu, «Gaļas pārstrādes uzņēmumam Nākotne» ne vien tirgo elektroenerģiju, bet arī ir uzstādījis reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtu. «AJ Power» elektroinženieris Romualds Bogdanovičs stāsta, ka reaktīvā enerģija ir viens no izmaksu veidiem, kas rodas paterētājiem, kuriem ir daudz elektromotoru, respektīvi, ražošanas uzņēmumiem. «Ja šī reaktīvā enerģija netiek kompensēta, tad nākas maksāt. Šīs izmaksas «Gaļas pārstrādes uzņēmumam Nākotne» iepriekš sastādīja nepilnus 10 tūkstošus. Tagad, kopš ir uzstādīta iekārta, šo izmaksu vairāk nav un elektroenerģijas izmaksu samazinājums no sadales tīkliem ir 10%», skaidro uzņēmuma elektroinženieris.

Sadarbības modelis paredz, ka pie elektrības cenas klāt ir pierēķinātas arī iekārtas izmaksas, kas tiek segtas 2 gadus, līdz iekārta pāriet klienta īpašumā. Tomēr šis nav vienīgais veids, kā ražošanas uzņēmumi var samazināt elektroenerģijas izmaksas. «Pastāv vēl tādi risinājumi kā elektropieslēguma pārbūve un lēno elektromotoru palaidēju uzstādīšana. Kad elektromotors sāk strādāt, tam ir vajadzīga liela palaišanas strāva, kas pēc tam nokrītas. Lēnie palaidēji nodrošina to, ka motors sāk strādāt vienmērīgāk un nav nepieciešama tik liela sākuma strāva. Tāpēc var samazināt arī elektroenerģijas izmaksas, atsakoties no lielākas atļautās slodzes jeb ievadaizsardzības aparāta vērtības», paskaidro «AJ Power» elektroinženieris Romualds Bogdanovičs.

«Gaļas pārstrādes uzņēmuma Nākotne» apsver iespēju arī uzstādīt saules paneļus, lai samazinātu elektroeneģijas apjomu, kas tiek pirkts no tīkla. «Šobrīd esam apmierināti, ka viens partneris mums piedāvā gan elektrības tirdzniecību, gan dažādus risinājumus elektroenerģijas izmaksu samazināšanai, turklāt nākotnes perspektīvā pieļaujam iespēju arī ieguldīt pašģenerācijas projektā un uzstādīt saules paneļus», tā «Gaļas pārstrādes uzņēmuma Nākotne» valdes loceklis Aigars Jankūns.