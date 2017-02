Mazās ekonomikas protekcionisma krustugunīs

Jau gadiem skandināts, ka eksportā balstīts izaugsmes modelis ir tas, kurš var nodrošināt strauju, stabilu un ilgstošu Latvijas ekonomikas izaugsmi un iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Šā brīža tendences pasaulē – populisms un protekcionisma ideju atdzimšana – nav labvēlīgas ne eksportā balstītam izaugsmes modelim, ne izaugsmei kā tādai. Pasaules ekonomikai kopš krīzes gausi augot, protekcionisma biedam ir potenciāls vēl vairāk atvēsināt to. Kāpēc par to bažīties un ko darīt mūsu uzņēmējiem un valdībai? Vai Latvijai jāmeklē jauns izaugsmes modelis?

Padsmit gadu laikā pirms 2008. gada finanšu krīzes pasaules ekonomika pieredzēja strauju izaugsmi. Viens no galvenajiem izaugsmes virzītājspēkiem bija pasaules tirdzniecība, kas auga divtik strauji kā ekonomika kopumā. Taču pēdējo piecu gadu laikā pasaules tirdzniecības izaugsmes tempi ir būtiski mazinājušies, pietuvojoties pasaules IKP izaugsmes tempiem. Iemesli tirdzniecības izaugsmes tempu sarukumam ir visaptveroši. Daži no piemēriem ir globālās ekonomikas vājums, ekonomikas struktūras maiņa par labu pakalpojumu sektoram, kuram ir mazāk raksturīgas pārrobežu plūsmas, kā arī globālo vērtību ķēžu vājināšanās, augot darbaspēka izmaksām attīstības valstīs. Tomēr nenoliedzami pasaules tirdzniecību bremzē arī lēnāki tirdzniecības liberalizācijas centieni nekā iepriekš. Augošais atbalsts protekcionismam ASV un Eiropā varētu iecirst robu pasaules ekonomikas veselībā.

Pēc nevalstiskās organizācija Global Trade Alert datiem kopš 2012. gada tirdzniecību ierobežojošu pasākumu skaits pasaulē palielinājies teju trīs reizes. Šobrīd ASV prezidents Donalds Tramps ir pasaulē atbalstu gūstošā protekcionisma seja. Viņš ir izrādījis milzu pretestību brīvās tirdzniecības līgumiem, un savā pirmajā dienā prezidenta amatā atsauca ASV dalību Klusā okeāna reģiona partnerības (TPP) līgumā. Tāpat Tramps draudējis ar muitas nodokļiem sodīt ASV uzņēmumus, kas pārceļ ražošanu ārpus ASV robežām, kā arī ieviest muitas nodokli preču importam no Meksikas un Ķīnas. Šādi izteicieni no Trampa puses pamudinājuši šo valstu līderus solīt atdarīt ar to pašu, tā bruģējot ceļu iespējamiem tirdzniecības kariem un tādējādi vēl lēnākai ekonomikas izaugsmei.

Lēna ekonomikas izaugsme pasaulē būtu īpaši sāpīga mazām un atvērtām ekonomikām – tādām, kāda ir arī Latvija. Lai gan iekšējais pieprasījums (patēriņš un investīcijas) augs, ņemot vērā sarūkošo iedzīvotāju skaitu un sabiedrības novecošanos, izaugsmes potenciāls iekšējā tirgū ir krietni vien mazāks nekā ārējā tirgū. Līdz ar to eksportā balstīts izaugsmes modelis joprojām ir Latvijas izaugsmes modelis. Nākotnes izaugsme lielā mērā būs atkarīga no ārējā pieprasījuma, īpaši no tā, cik Latvijas eksportētāji būs konkurētspējīgi un varēs eksportēt. Latvija ir starp pasaules atvērtākajām ekonomikām – eksports ik gadu veido ap 60% no IKP (salīdzinājumam – ASV vien 13%). Līdz ar to vājāks eksports un ražīguma zaudējumi tirdzniecības ierobežojumu rezultātā bendēs Latvijas izaugsmes iespējas krietni vairāk nekā to valstu, kuras var strauji augt arī uz iekšējā pieprasījuma rēķina. Tas kaitēs jaunu darbavietu radīšanai un ierobežos algu izaugsmes perspektīvas. Pie tam tirdzniecības ierobežojumi palielinātu preču cenas veikalos, kas īpaši skartu mazāk turīgos iedzīvotājus (un nabadzības riskam Latvijā pakļauta vairāk kā piektā daļa cilvēku). Kopumā Latvijas iedzīvotāju labklājība ciestu.

Burvju zāles cīņai pret iespējamiem tirdzniecību ierobežojošiem pasākumiem nav, bet ir veidi, kā mūsu eksportētāji varētu censties tos pārvarēt. Viens no risinājumiem ir turpināt apgūt jaunus un attīstīties jau esošajos, uz sadarbību vērstajos, eksporta tirgos. Eiropas Savienībā, kuru apvij nenoteiktība, tuvojoties nozīmīgām vēlēšanām, piemēram, Francijā un Vācijā, un ASV, kur pasliktinās noskaņojums pret brīvo tirdzniecību, nonāk 70% Latvijas eksporta. Situācijai eksportā saglabājoties sarežģītai, darbs pie jaunu tirgu apgūšanas ir būtisks, lai dažādotu uzņēmēju riskus un iespējas.

Tāpat Latvijas eksportētājiem būtu svarīgi virzīties augšup pa vērtību ķēdi jeb ražot un eksportēt augstākas pievienotās vērtības un unikālas preces un pakalpojumus, kurus ir grūtāk aizstāt ar citu valstu vietējiem risinājumiem, ja starpvalstu tirdzniecība noplok. 2015. gadā augsto tehnoloģiju eksports veidoja 10% no kopējā Latvijas eksporta, un tas ir dubultojies pēdējo desmit gadu laikā. Esam uz pareizā ceļa, bet, lai izvairītos no tirdzniecības ierobežošanas negatīvajām sekām, jāturpina straujš progress augstas pievienotās vērtības virzienā.

Arī politikas veidotājiem būs jāieliek sava artava, lai atbalstītu mūsējo eksportētāju iespējas. Pirmkārt, diplomātiskās attiecības spēlēs aizvien būtiskāku lomu valstu tirdzniecības politikās. Valdības pārstāvju centieni esošo tirdzniecības attiecību saglabāšanā un jaunu veidošanā varētu kļūt par nozīmīgu Latvijas eksportētāju labklājības avotu. Otrkārt, ir jāturpina atbalstīt uzņēmēju konkurētspēja un centieni eksportēt. Piemēram, jārod risinājums pagājušā gada nogalē iestrēgušajā diskusijā par OIK, mazinot izmaksu slogu energointensīvajiem ražotājiem, kā arī jāturpina darbs pie eksporta kredītu garantiju atbalsta instrumentu attīstīšanas. Viens ir skaidrs – mūsu uzņēmējiem būs jāspēj audzēt eksportu aizvien izaicinošākos apstākļos.