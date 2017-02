Uzņēmēja: Sociālās uzņēmējdarbības forma ir ļoti vajadzīga

Gaidāms, ka šogad Latvijā tiks pieņemts atsevišķs likums par sociālo uzņēmējdarbību, un tad līdz ar citām uzņēmējdarbības formām Latvijā parādīsies jauna uzņēmējdarbības forma - sociālais uzņēmums, kas ir ļoti nepieciešama, sacīja konkursa «Labās gribas uzņēmējs - 2016» fināliste, sociālā uzņēmēja un psiholoģe Anna Kašina.

Pagaidām vairākums sociālo uzņēmumu Latvijā darbojas biedrības formā, jo piedalīšanās konkursos par finansējumu ir apgrūtināta vai neiespējama, ja uzņēmums strādā kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), jo SIA galvenais mērķis ir labuma gūšana, skaidroja Kašina.

«Latvijā sociālajiem uzņēmējiem patlaban parasti ir abas darbības formas - gan biedrība, gan SIA. Viņiem ir jākārto divu firmu grāmatvedība, divkāršā apmērā jāadministrē viens un tas pats birojs un personāls. Jaunā uzņēmējdarbības forma - sociālais uzņēmums (SU) - varētu atrisināt šo problēmu,» norādīja Kašina.

«Sociālā uzņēmuma pastāvēšanas iemesls ir dot labumu sabiedrībai un nopelnīt kaut kādu naudu. Tādiem uzņēmumiem SU forma ir ļoti vajadzīga, jo ir saprotams, ka to mērķis nav miljonu pelnīšana. Taču sociālais uzņēmējs arī veic daļu valsts funkciju, kuru īstenošanai valstij nepietiek resursu. Jo ir taču jāstrādā ar aklajiem, ir jāiekārto darbā invalīdi, kaut kā jāpalīdz pensionāriem, kuri dzīvo šausmīgos apstākļos. Kaut kādā apmērā ar to var nodarboties tieši sociālie uzņēmēji. Taču tam ir jānodrošina bāze, lai tas būtu izdevīgi, tostarp nodokļu ziņā,» teica uzņēmēja.

Viņa piebilda, ka Latvijā patlaban strādā ne vairāk kā 100 sociālo uzņēmumu, no tiem daļa ir biedrības, daļa - SIA, bet daļa - atsevišķi cilvēki, kuri īsteno kādu projektu. Tomēr to darbība nav izdevīga un pagaidām to nekādi neatbalsta valsts, norādīja Kašina.

