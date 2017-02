Jelgavas «Depo» būvniecība - pašvaldībai zeme Lielupes krastā bija jānosaka par ekskluzīvu

Jelgavas pašvaldībai jau detālplānojuma izstrādes laikā zemesgabalam Lielupes krastā, kur iecerēts būvēt lielveikalu «Depo», bija jānorāda uz konkrētās vietas ekskluzivitāti, šādu viedokli trešdien, Jelgavā prezentējot alternatīvo lielveikala projektu, pauda arhitekts Ingurds Lazdiņš.

«Gar Rīgas ielu var izvietot veikalus, kas arī notiek. Bet pēdējā vieta upes krastā ir unikāla, ekskluzīva, kas pašvaldībai bija jāpasaka jau pirms gadiem, bet Jelgava to nav izdarījusi,» sacīja arhitekts.

Lazdiņa izstrādātais projekts, kam atbalstu paudis gan Rundāles pils direktors, gan Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis, paredz lielveikala galveno fasādi pagriezt nost no Rīgas ielas, veikalu no ielas puses un Lielupes paslēpjot zem zaļā uzkalniņa, ko vēlāk var arī labiekārtot, paredzot, piemēram, rekreācijas zonas. Šādi veikals neradītu kontrastu ar Jelgavas pili, ko, iebraucot Jelgavas centrā no Rīgas puses, autovadītāji pamanītu vienā brīdī ar iecerēto «Depo». Projektā, ko piedāvā attīstītājs SIA «Auras centrs», auto stāvlaukums arī atrodas centrālās - Rīgas - ielas pusē, taču Lazdiņš piedāvā to izbūvēt Veco Strēlnieku ielas pusē.

«Ja īstenotu šādu projektu, augošie koki arī paliktu. Sēžot veikala nogāzē, arī pils būtu lieliski redzama,» savu ideju ieskicēja arhitekts. Viņš skaidroja, ka savu projektu ir nosūtījis Jelgavas mēram Andrim Rāviņam (ZZS), kuram «būs jāpieņem nepopulārs, bet izšķirīgs lēmums».

Trešdienas vakarā notikušajā prezentācijā, kurā piedalījās ap 20 cilvēku, tai skaitā mediju pārstāvji un sākotnējās «Depo» būvniecības ieceres noliedzēji, izskanēja arī plāni vērsties tiesā, ja Jelgavas būvvalde akceptēs «Auras centra» projektu, par kuru lēmums jāpieņem šonedēļ.

«Saprotu, ka tiesa ir neizbēgama. Tagad domei tikai jāsaprot, kura tiesa ir «labāka», ar attīstītāju vai jelgavniekiem,» pauda domes deputāts Andris Tomašūns (V), kurš iniciatīvas grupas pārstāvjus aicināja savas vēstules un jautājumus adresēt ne tikai domes vadībai un būvvaldei, bet arī deputātiem, kas netiekot informēti ne par jelgavnieku aktivitātēm, ne pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem. Lai gan uz tikšanos ar Lazdiņu tika aicināti arī citi deputāti, uz to bija ieradies vien Tomašūns, novēroja aģentūra LETA.

Pēc deputāta teiktā, pašvaldībai nav likumiska pamata būvatļauju neizsniegt.

Jau ziņots, ka, Igaunijas fondam «EfTEN Capital» Jelgavā iepazīstinot ar ieceri Lielupes krastā būvēt lielveikalu «Depo», plaša viedokļu apmaiņa izvērtās par to, cik reprezentatīva būs jaunā būve.

Vairāki jelgavnieki iebilda, ka iecerētais objekts neizskatītos reprezentatīvi, lai arī teritorijas lokālplānojumā noteikts, ka apbūvei teritorijā pie Lielupes jābūt augstvērtīgai un reprezentatīvai. Piemēram, Jānis Āboliņš, pārstāvot iniciatīvas grupu, kas nav mierā ar veikala būvniecību, pauda, ka «reprezentatīvs» nozīmē «pārstāvniecisks», un jautāja, ko īsti pārstāves tipveida ēka pie upes.

Lazdiņš izstrādājis alternatīvo lielveikala projektu, ar ko iepazīstināti arī projekta attīstītāji un Jelgavas mērs Rāviņš.

