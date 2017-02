IKEA ienākšana Latvijā liks sarosīties skandināvu dizaina atdarinātājiem

Zviedru kompānijas IKEA ienākšana Latvijā mēbeļu tirgu krasi nesašūpos, jo lielie ražotāji jau ilgstoši strādā eksporta tirgiem, bet mazākie veiksmīgi darbojas augstākā cenu kategorijā, aģentūrai LETA atzina asociācijas «Latvijas mēbeles» prezidents, zīmolu «Nakts mēbeles», «Pils matrači» un «Heavens» īpašnieks Juris Griķis.

Taču jaunpienācējs liks aktīvāk sarosīties skandināvu dizaina atdarinātājiem un zemākas cenu kategorijas priekšmetu tirgotājiem. «Asociācijā nav vērojams satraukums. Lielie uzņēmumi lielākoties strādā ar konkrētiem eksporta līgumiem un lielām veikalu ķēdēm Skandināvijā, Vācijā un Anglijā, vai arī izpilda Eiropas mazumtirdzniecības katalogu pasūtījumus. Savukārt mazākie mēbeļnieki, kas koncentrējas uz vietējo tirgu, strādā ar augstāku pievienoto vērtību, piedāvājot ievērojami kvalitatīvākas un ilgtspējīgākas mēbeles, kuras lieliski kalpo arī pēc garantijas termiņa beigām,» sacīja Griķis.

«Tas, ko piedāvā Latvijas lielie mēbeļu ražotāji, ir kvalitāte un ilgmūžība, tas ir ētikas un vērtību jautājums, savukārt IKEA piedāvā citu cenu kategoriju un citu filosofiju,» viņš piebilda. Vienlaikus Griķis atzina, ka konkurences pastiprināšanās gaidāma to ražotāju un tirgotāju vidū, kuru darbības profils ir skandināvu zīmolu atdarināšana.

«Iespējams, ka cietīs pašmāju bezstila priekšmetu ražotāji un mazie, pelēkās zonas darboņi, kuri līdz šim piekopa taktiku «uztaisīsim tādu pašu kā zīmoliem, tikai lētāk«. Šādi uzņēmumi ar saviem izstrādājumiem, visticamāk, nespēs konkurēt ar zviedru dizaina lietām,» sacīja asociācijas vadītājs.

Tāpat viņš norādīja, ka mēbeļu ražotājus ziņa par zviedru kompānijas ienākšanu Latvijā nesatrauc arī tādēļ, ka šī veikala koncepcijā jau labu laiku mēbeļu segments ieņemot aizvien mazāku vietu, galvenajam akcentam pārvietojoties uz skandināvu dizaina, interjera priekšmetu un aksesuāru tirdzniecību.

«Līdz ar to jāsecina, ka šajā gadījumā cenas vajadzētu salīdzināt ar Latvijas līdzīga profila preču tirgotājiem - importētājiem no Ķīnas, Indijas, Malaizijas, Spānijas, Portugāles. Visticamāk, tieši šajā grupā paredzama konkurence, jo IKEA pamatpiegādātāji nāk no tām pašām teritorijām, un, tikai pateicoties šī milža spiedienam, iepirkuma cenas ir zemākas,» norādīja Griķis.

Savukārt jautāts, vai patlaban kopumā pieaug iedzīvotāju tēriņi mēbelēm un mājas precēm, asociācijas vadītājs atbildēja apstiprinoši.

«Viennozīmīgi ir vērojams, ka cilvēki dzīvo labāk un atļaujas vairāk. Tomēr liela nozīme kopumā būtu, ja mainītos patērētāju filosofija no «lēti nopirkt, palietot, izmest un iegādāt nākamo» uz sociāli atbildīgu patērētāju. Tādu, kurš izvēlēsies zīmolu, tā ilgmūžību, novērtēs iespēju atstāt vērtīgu mantojumu nākamajai paaudzei, kā arī novērtēs vietējo resursu un darba kapitālu. Sociāli atbildīgs pircējs apzināsies - jā, tas ir dārgāk, tomēr meistars par savu darbu saņems pelnītu atalgojumu un vērtība paliks Latvijā,» sacīja Griķis.

Tāpat viņš norādīja, ka personīgi viņu kā pilsoni mulsinot fakts, ka jau vairākus gadus pirms IKEA ienākšanas tiek veikta tik vērienīga publicitātes kampaņa, kas nav noticis agrāk, kādam no ražotājiem vai tirdzniecības tīkliem ienākot vietējā tirgū. «Tas vairāk izskatās kā priekšvēlēšanu kampaņa,» sacīja uzņēmējs.

Asociācija «Latvijas Mēbeles» apvieno 18 biedrus. Tās lielākie uzņēmumi ir «Valmieras mēbeles», «Daiļrade koks» un «Pinus GB». Savukārt Griķis asociācijas prezidenta amatā uz nākamajiem trim gadiem iecelts 26.janvārī.

LETA jau vēstīja, ka, investējot aptuveni 60 miljonus eiro, Latvijā nākamā gada augustā plānots atklāt Zviedrijas mēbeļu kompānijas IKEA veikalu. Veikala būvniecību Stopiņu novadā pie pašas Rīgas robežas, blakus Juglas ielas un Biķernieku ielas rotācijas aplim, plānots sākt šā gada pavasarī un to plānots pabeigt aptuveni pusotra gada laikā.

Zviedrijas mēbeļu un mājsaimniecības preču gigants IKEA 1943.gadā dibināja zviedrs Ingvars Kamprads. Patlaban uzņēmumam ir aptuveni 400 tirdzniecības vietas gandrīz 50 pasaules valstīs.

Baltijas valstīs pagaidām ir tikai viens IKEA lielveikals - 2013.gadā to atklāja Viļņā.

