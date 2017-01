LTAB: Autovadītāji vēlas salīdzināt tieši no apdrošinātājiem sniegtās OCTA cenas

Autovadītāji vēlas salīdzināt tieši no apdrošinātājiem sniegtās transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas cenas, pavēstīja Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā (LTAB).

Tajā norādīja, ka 86,7% autovadītāju atbalsta tāda interneta kalkulatora pastāvēšanu, kas piedāvā tieši no apdrošinātājiem sniegtās OCTA cenas un labprāt tādu kalkulatoru arī izmantotu polišu cenu salīdzināšanai. Tas secināts LTAB janvārī veiktajā aptaujā, kurā piedalījās 420 respondentu-autovadītāju.

«Aptaujas dati parāda, ka patērētājiem ir nepieciešams neitrāls un objektīvs tāda standarta apdrošināšanas produkta kā OCTA cenu salīdzināšanas rīks, tādēļ ceram uz pozitīvu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) lēmumu jautājumā par LTAB OCTA kalkulatora tālāko nākotni,» pauda LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Pēc viņa teiktā, aptaujas mērķis bija aktualizēt autovadītāju paradumus, iegādājoties OCTA internetā. Līdzīgu aptauju LTAB veic ik gadu, un galvenais secinājums - aizvien straujāk aug to autovadītāju skaits, kas OCTA iegādājas internetā. Ja pērn vienmēr vai lielākoties internetā OCTA bija iegādājušies 75,7% respondentu, tad šogad 83,7%,

«Tāpat redzam, ka ir ļoti nepieciešams neitrāls OCTA salīdzināšanas rīks, kas pircējiem atspoguļotu tieši no apdrošinātājiem sniegtās OCTA cenas, jo interneta kalkulatoru izmantošana pieaug - pērn 63,8% respondentu norādīja, ka, iegādājoties OCTA, izmanto kādu no OCTA kalkulatoriem, kur iespējams salīdzināt OCTA cenas, bet šogad tādu ir jau 76,4%. Galvenais iemesls, kādēļ izmanto OCTA kalkulatorus, ir vēlme polisi iegādāties par iespējami zemāku cenu (51,6% šogad un 50,6% pērn),» klāstīja Abāšins.

LTAB veiktā Latvijā strādājušo OCTA kalkulatoru izpēte liecina, ka pircēji pārmaksā vidēji 11-14% no polises cenas, iegādājoties OCTA starpnieku kalkulatoros, nevis tieši no apdrošinātāju mājaslapām, kurās parasti tiek piemērota tiešsaistes pārdošanas atlaide un nav iekļauta starpnieka komisija.

Šā gada sākuma LTAB pēc FKTK lēmuma apturēja OCTA kalkulatora darbību, lai ievērotu OCTA likuma un Eiropas Savienības direktīvu prasības par apdrošināšanas izplatīšanu un apdrošināšanas starpniecību. «Esam veikuši izmaiņas kalkulatorā, novēršot iespējas bez atkārtotas datu ievades iegādāties OCTA apdrošināšanu tieši no apdrošinātājiem. Tā kā prasības, ko uzdevuši likumdevēji un tirgus uzraugs ir izpildītas, vēlamies skaidru atbildi no FKTK - vai LTAB OCTA kalkulators var atsākt savu darbību, sniedzot patērētājiem iespēju, salīdzināt tieši no apdrošinātājiem sniegtās OCTA cenas bez starpnieku līdzdalības,» uzsvēra Abāšins.

1997.gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes dalībvalstīs. Sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai ir izveidots LTAB, kurā apvienojušās apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā.

