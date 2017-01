Budžeta komisijas vadītājs: katrai situācijai nav iespējams pielikt atsevišķu likuma pantu

Situācijas ar ienākumu gūšanu un to sūtīšanu uz Latviju mēdz būt dažādas, un katrai no tām nav iespējams pielikt atsevišķu likuma pantu, Latvijas Radio raidījumā «Krustpunktā» teica Saeimas Budžeta un finanšu komisijas sekretārs Ints Dālderis (V).

Diskusijā par naudas sūtīšanu no ārzemēm un tās aplikšanu ar nodokli viņš norādīja, ka cilvēki ienākumus var gūt ne tikai vienā, bet vairākās valstīs. Tāpat paralēli iespējams strādāt arī Latvijā. Dālderis skaidroja ka Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likums jau tā ir sarežģīts, jo paredz atvieglojumus izglītībai un veselībai dāvinājumu gadījumā. Pēc viņa teiktā, ja tiks pievienoti vēl kādi izņēmumi, tad nodoklis būs ļoti grūti administrējams. «Valsts ieņēmumu dienestam tad vajadzēs ne vienu vien ēku pievienot, lai viņi varētu to visu noadministrēt,» teica Dālderis.

Portālā «Manabalss.lv» iesniegta iniciatīva, kurā tiek prasīts no nodokļa atbrīvot diasporas pārskaitījumus iztikai neatkarīgi no konta īpašnieka formālās radniecības ar nosūtītāju, kā arī no deklarēšanas pienākuma atbrīvot tos cilvēkus, kas saņem diasporas naudas pārskaitījumus iztikai apmērā zem 12 minimālajām algām.

Reklāma -->

Dālderis norādīja, ka, iespējams, varētu runāt par summas palielināšanu, no kuras ir jāsāk deklarēt dāvinājumus. Viņš gan norādīja: ja summa tiktu mainīta, tad tā attiektos arī uz Latvijā dzīvojošo cilvēku dāvinājumiem. Dālderis teica, ka ar likumu nedrīkst diskriminēt, nosakot atvieglojumu tikai vienai cilvēku grupai, kā arī jāpanāk, lai nodokļi ir viegli administrējami.

Valsts ieņēmumu dienests norāda, ka jau ir spēkā regulējums, kad saviem radiniekiem, ar kuriem ir viena mājsaimniecība, var pārskaitīt jebkādu naudas summu, un tā ar nodokli aplikta netiek.

Iniciatīvas iesniedzēji - Eiropas latviešu apvienība uzskata, ka ir nepieciešams pielāgot likumdošanu reālajai situācijai, kad liela daļa pāru dzīvo civillaulībā. Tāpat esot daļa sabiedrības, kurai elektroniskie pārskaitījumi sagādā grūtības, jo daudzviet Latvijā ir vietas, kurās līdz tuvākajam bankomātam ir jāmēro tāls ceļš. Ārzemju latvieši, sūtot naudu, tādējādi mēdz izmantot kaimiņu vai citu izpalīdzīgu cilvēku starpniecību, lai atbalstītu savus radus.

Dālderis uzsvēra: ja iniciatīva nonāks Saeimā, tad noteikti tiks apspriesta, bet diskusija par summas, no kā jāsāk deklarēt dāvinājumu, palielināšanu varētu tikt apsvērta neatkarīgi no tā, vai iniciatīva savāks nepieciešamos parakstus.

Pirms trim dienām sāktā iniciatīva portālā pašlaik ir savākusi desmito daļu nepieciešamo parakstu.

Saistītie raksti