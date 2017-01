Nodokļi. Laikam kādam palika žēl, ka nemaksāju dubultā

Foto: PantherMedia/ScanPix

TVNET jau ziņoja, ka sākts vākt parakstus par iespēju no ārvalstīm atbalstīt tuviniekus Latvijā bez dubulta nodokļu sloga. Aprunājoties ar vairākiem ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem, saņēmām visai noraidošus vērtējumus valsts vēlmei iekasēt no viņiem nodokli. Aizbraucēji to kritizē un uzskata par negodīgu kārtību.