Anglijā un Īrijā dzīvojošie latvieši nepamatoti žēlojas par dubultiem nodokļiem

TVNET jau ziņoja par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) šonedēļ skaidroto - ja Latvijas iedzīvotājiem naudu sūta ārvalstīs dzīvojoši radinieki līdz trešajai pakāpei, tad saņemtajai naudai iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiek piemērots. Savukārt daļa ārvalstīs dzīvojošie latvieši kritizē to, ka par palīdzību Latvijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kas nav viņu radinieki, viņiem jāmaksā dubults nodoklis.

Par palīdzību vecākiem nav jāmaksā dubulti nodokļi

Īrijā strādājošais Artis TVNET stāsta, ka pēdējos astoņus gadus regulāri sūta naudu saviem vecākiem, kas turpina dzīvot Rēzeknes apkaimē. Tieši tur pirms tam dzīvoja Artis, viņa sieviņa Ilona un abi bērni.

Taču, sākoties ekonomiskajai krīzei, jaunā ģimene bija spiesta doties uz citu valsti.

Sākumā uz Īriju aizbrauca tikai Artis, bet pēc gada, kad viņš bija atradis pastāvīgu darba vietu un normālu mitekli («vairs negribēju mitināties vienā dzīvoklī ar citiem viesstrādniekiem»), Artim sekoja Ilona ar abiem bērniem. Viņi toreiz bija pavisam mazi - jaunākajam bija aptuveni gadiņš, bet vecākajām - nepilni trīs.

Pirmos gadus jaunajai ģimenei klājās diezgan smagi - svešā valstī un svešā vidē, bet tagad normālā darbā iekārtojusies arī Ilona, savukārt abi puikas iejutušies vietējā skolā.

Lai arī Artim tagad Īrijā klājas diezgan labi, viņa vecāki nevēlas atstāt savu dzimto novadu un pievienoties dēla ģimenei. Bet, lai atbalstītu Latvijā mītošos pensionārus, Artis viņiem regulāri sūta naudu.

Par kaimiņonkuli, kas vectēva vietā, jāmaksā dubults nodoklis

Tāpat Artis jau pirms vairākiem gadiem nolēma finansiāli atbalstīt savu bērnības dienu kaimiņonkuli, kurš viņu kā mazu puiku bieži pieskatīja un ņēma līdzi gan uz mežu, gan siena pļavu, jo vecākiem tajā laikā bija jāstrādā.

«Likuma izpratnē onkulis nav mans radinieks, bet būtībā viņš man devis daudz vairāk nekā dažs labs radinieks.

Kaimiņonkulis man bija kā vectēvs, un man neliekas godīgi, ka tagad par palīdzību viņam jāmaksā dubulti nodokļi.

Es jau Īrijā samaksāju visus nodokļus, tāpēc nesaprotu, kāpēc man vēl būtu jāmaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis Latvijā. Es saprotu, ka Latvija grib nopelnīt uz manu darbu, bet tas nav godīgi.

Mēs ar Ilonu labprāt dzīvotu un strādātu Latvijā, bet diemžēl nevaram dzimtenē nopelnīt normālu iztiku.

Es gribu normāli strādāt, lai varētu savus puikas sūtīt skolā un uz hokeja nodarbībām, nevis knapināties un iztikt ar minimālo algu.»

Vai būs jāmaksā par palīdzību māsai? Nē, dubults nodoklis nav jāmaksā!

Savukārt Lielbritānijā dzīvojošā Zane TVNET atklāj, ka jau aptuveni sešus gadus ik pa laikam sūta naudu savai māsai un bērnības draudzenei, kuras abas dzīvo Latvijā. Lai arī abām jaunajām sievietēm ir normālas darba vietas un vidēji ienākumi, Zanes sūtītā summa ir liels atspaids lielāku pirkumu gadījumos.

«Piemēram, kad māsas ģimenei saplīsa vecā veļasmašīna, mēs sarunājām, ka es «piemetīšu» lielāko daļu summas, lai viņi ātrāk tiek pie jauna veļas mazgātāja un nav jāpērk pati lētākā vai pat lietota veļasmašīna.

Ar manas māsas skolotājas algu viņiem sanāktu tikai lietota veļasmašīna, turklāt pēc vairākiem mēnešiem.»

Draudzene tiek pie pirmās automašīnas. Par palīdzību ne radiniekam jāmaksā dubults nodoklis

Līdzīgos gadījumos Zane palīdz arī bērnības draudzenei. Piemēram, pirms pusotra gada draudzene nolēma iegādāties savu pirmo automašīnu. Aptuveni gadu viņa bija mērķtiecīgi krājusi naudu, bet, kad noskatīja konkrētu auto, izrādījās, ka tas ir par aptuveni tūkstoti dārgāks. Ko darīt? Kredītu viņa negribēja ņemt, bet, mēģinot sakrāt trūkstošo summu pa vairākiem mēnešiem, varēja gadīties, ka konkrētais auto jau ir pārdots.

«Tad nu es gāju palīgā.

Man, dzīvojot un strādājot Lielbritānijā, 1000 eiro nav liela summa, bet Latvijas draudzenei tāda jākrāj vairākus mēnešus.

Gada laikā abām sievietēm aizskaitītā summa ir diezgan liela.

Es Latvijā nomaksāju gan nekustamā īpašuma nodokli (man ir dzīvoklis Rīgā), gan pievienotās vērtības nodokli, kad esmu Latvijā, tāpēc nedomāju, ka man vēl būtu jāmaksā dubults iedzīvotāju ienākumu nodoklis. To jau vienreiz samaksāju Lielbritānijā.

Turklāt no manas aizsūtītās naudas gan draudzene, gan māsa arī samaksā pievienotās vērtības nodokli. Tas automātiski jādara, gan pērkot veļasmašīnu, gan automašīnu. Tāpēc man VID paziņojums pagājušā gada nogalē radīja neizpratni.

Laikam kādam palika žēl, ka nemaksāju nodokļus dubultā.»

VID: No radiniekiem ārvalstīs saņemtajai naudai nodoklis netiek piemērots

Savukārt Valsts ieņēmumu dienests šonedēļ skaidroja - ja Latvijas iedzīvotājiem naudu sūta ārvalstīs dzīvojoši radinieki līdz trešajai pakāpei, tad saņemtajai naudai iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiek piemērots.

Lai kliedētu publiskajā telpā izskanējušo nepilnīgo un bieži vien arī nekorekto informāciju, VID norāda, ka rīcību attiecībā uz naudu, kas tiek saņemta no radiniekiem vai citām personām ārvalstīs, galvenokārt nosaka radniecības pakāpe ar personu, no kuras tiek saņemta nauda, pārskaitītās naudas summa un darījuma būtība. Ņemot to vērā, ir jārīkojas atbilstoši vienai no trim situācijām.

Saņemtā nauda nav jādeklarē un iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā tad, ja naudas pārskaitītāju ar saņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei

Civillikuma izpratnē (vecāki, brālis, māsa, vecvecāki, bērni, mazbērni, vecāku brālis/māsa, brāļa/māsas bērni u.c) un naudas pārskatījums no ārvalstīm tiek veikts vienas mājsaimniecības ietvaros un šīs mājsaimniecības izdevumu segšanai, piemēram, ārvalstīs strādājoši vecāki pārskaita saviem Latvijā dzīvojošiem bērniem, vecākiem vai vecvecākiem. Šādā gadījumā saņemtā nauda nav jādeklarē, jo pēc ekonomiskās būtības neveidojas ienākums.

Saņemtā nauda ir jādeklarē, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā tad, ja Latvijas iedzīvotājs ar bankas pārskaitījumu saņem naudu no sava ārvalstīs dzīvojoša radinieka līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē (vecāki, brālis, māsa, vecvecāki, bērni, mazbērni, vecāku brālis/māsa, brāļa/māsas bērni u.c), ar kuru nav kopīga mājsaimniecība.

Tāpat saņemtā nauda ir jādeklarē, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā arī tad, ja Latvijas iedzīvotājs ar bankas pārskaitījumu saņem naudu no ārvalstīs dzīvojošas personas, kas nav viņa radinieks līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē vai arī tos vispār nesaista radniecība (kaimiņš, draugs vai tml.), taču šo naudu saņēmējs izlieto, lai segtu savus izdevumus par izglītību un/vai medicīnu un ārstniecību. Lai šai naudai netiktu piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tās saņēmējam ir jāspēj dokumentāri pierādīt, ka nauda izmantota minēto izdevumu segšanai.

Taču, ja saņemtā naudas summa abos minētajos gadījumos pārsniedz 4000 eiro gadā no vienas un tās pašas personas, tad tā ir jādeklarē kā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekams ienākums,

iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, tādējādi informējot VID par naudas izcelsmi.

Savukārt, ja Latvijas iedzīvotājs ar bankas pārskaitījumu saņem naudu vairāk nekā 1425 eiro gadā no ārvalstīs dzīvojošas personas, kas nav viņa laulātais vai radinieks līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē vai arī tos vispār nesaista radniecība (kaimiņš, draugs vai tml.), un saņemtā nauda netiek izlietota, lai segtu ārstniecības vai izglītības izdevumus, tad saņemtā nauda ir jādeklarē un iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā.

Šādos gadījumos saņemtā nauda ir jādeklarē, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, un jāsamaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% apmērā no tās pārsnieguma (no saņemtās summas atņemot 1425 eiro).

Šajos gadījumos gada ienākumu deklarācija par 2016.gadu ir jāiesniedz laikā no 2017.gada 1.marta līdz 2017.gada 1.jūnijam ieskaitot. Plašāka informācija par iespējām iesniegt gada ienākumu deklarāciju pieejama VID mājaslapā sadaļā «Gada ienākumu deklarācija».

