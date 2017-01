Vilks: Latvijas ekonomikas izaugsme tuvākajos gados būs krietni zem potenciāla

Latvijas ekonomikas izaugsme tuvākajos gados būs krietni zem potenciāla, šorīt intervijā Latvijas Radio sacīja bijušais finanšu ministrs Andris Vilks.

«Ne tikai 2017.gadā, bet arī turpmākajos gados izaugsme būs krietni zem potenciāla. Tur diemžēl neko nevar darīt - mēs nevaram atrast darītājus, kuri varētu paveikt tās n-tās lietas, kuras mēs lieliski esam apzinājušies,» teica Vilks. Tostarp viņš prognozēja, ka 2017.gadā Latvijas iekšzemes kopprodukts varētu pieaugt par 2-3%.

Vilks arī norādīja, ka tuvākajā laikā Latvijas politikā, visticamāk, neparādīsies šādi līderi, kas varētu sekmēt valsts attīstību. «Vismaz vienu, divus gadus es šo neredzu. Tāpēc attīstība būs lēnāka, bet tā nebūs tāda, kāda tā ir tagad, kad esam pie apmēram 1%,» viņš teica.

Tāpat Vilks pauda, ka Latviju nevajag uzskatīt par neizdevušos valsti. «Latviju nevajag uzskatīt par neizdevušos valsti. Ja mums ir kāds īsti neizdevies elements, tad tā ir politiskā vide, kas buksē. (..) Manuprāt, jebkuru ministru, jebkuru politisko spēku var, tā teikt, noņemt no trases ar pamatīgu, pragmatisku pieprasījumu, bet tad ir jāzina, ko likt pretī, kā to aizvietot,» pauda Vilks, piebilstot, ka šādā gadījumā spiedienam no sabiedrības ir jābūt pietiekami prasīgam.

Vienlaikus Vilks arī atzina, ka pats šobrīd nevēlos iesaistīties.

Vilks bija finanšu ministra amatā no 2010.gada novembra līdz 2014.gada novembrim. Pašlaik viņš strādā Eiropas Investīciju bankā (EIB).

