RTAB: Tūrisma nozarē 2016.gads ir aizvadīts pozitīvi

Tūrisma nozarē Latvijā 2016.gads ir aizvadīts pozitīvi, aģentūrai LETA sacīja Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja (RTAB) valdes priekšsēdētāja Vita Jermoloviča.

Viņa sacīja, lai gan oficiālie statistikas dati par kopējiem gada rādītājiem vēl nav pieejami, šā gada pirmajā ceturksnī Rīgas viesnīcās un citās tūristu mītnēs tūristu skaits palielinājies par 6%, šā gada otrajā ceturksnī tas kāpis par 4,6%, bet šā gada trešajā ceturksnī - par 7,8%. Vairāk viesu Rīgā uzņemts no Vācijas, Krievijas, Somijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Zviedrijas un Norvēģijas. Saskaņā ar statistikas datiem, palēnām Rīgā atgriežas tūristi no Krievijas, kurus liela daļa tūrisma un viesmīlības nozares pārstāvju uzskata par vienu no svarīgākajām tūrisma grupām.

Jermoloviča pastāstīja, ka RTAB šogad piedalījies vairākās starptautiskās izstādēs un semināros. Nemainīgi nozīmīgi RTAB sadarbības partneri ir bijušas Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības ārvalstīs, kā arī Latvijas nacionālā aviokompānija «airBaltic», Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Tūrisma departaments, kā arī Latvijas Institūts. Kopā ar partneriem RTAB īstenojis dažādus lielāka un mazāka mēroga pasākumus Rīgā un ārvalstīs.

Pēc RTAB valdes priekšsēdētājas teiktā, laika periodā no šā gada martam līdz aprīlim RTAB Vācijā realizēja kampaņu «Veiksmīgs vācu start-up svin 815.dzimšanas dienu». Savukārt martā un aprīlī RTAB Norvēģijā un Somijā interneta reklāmas kampaņā «Afford more in Riga» atgādināja norvēģiem un somiem, ko un cik daudz viņi var atļauties Rīgā, salīdzinot ar cenām pašu zemē. Veiksmīga bijusi arī maijā rīkotā kampaņa «A-Z Riga Rap Guide», kas bija kā ceļvedis, kurā 142 vārdos, kas izkārtoti alfabēta secībā, pausts stāsts par Rīgu.

Jermoloviča pastāstīja, ka RTAB aizvadītā gada laikā ir uzņēmis un palīdzējis ar informācijas sniegšanu materiālu gatavošanā ap 500 mediju pārstāvjiem. Aizvadītajā gadā, sekojot lasītāju tendencēm, tika uzņemti vēl vairāk blogeru un sociālo mediju satura veidotāju.

Popularizējot Rīgu kā konferenču, kongresu un korporatīvo pasākumu tūrisma galamērķi, RTAB ar zīmolu MEET Rīga apmeklēja nozares izstādes un kontaktbiržas, sadarbojās ar specializētajiem medijiem vizīšu organizēšanā, kā arī izveidoja jaunu portāla «MeetRiga.com» versiju.

Pēc viņas teiktā, šogad aizvadītas divas ļoti veiksmīgas «Rīgas restorānu nedēļas», kurās piedalījās vairāk nekā 50 restorāni, katrā no nedēļām apkalpojot vairāk nekā 10 000 apmeklētāju.

RTAB nodibināts 2009.gada oktobra beigās. Tā dibinātāji ir Rīgas dome (70%), Latvijas nacionālā aviosabiedrība «airBaltic» (10%), Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (10%) un Latvijas Tūrisma aģentu asociācija (10%). RTAB nodarbojas ar tūrisma veicināšanu un Rīgas tūrisma iespēju popularizēšanu ārvalstīs. Birojs par savas darbības un radītā Rīgas zīmola vadmotīvu izvirzījis principu «Labi rīdziniekam - labi tūristam».