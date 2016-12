Banku analītiķi nākamgad Latvijā sagaida patēriņa cenu kāpumu 2-2,5% apmērā

Latvijā gada vidējā inflācija nākamgad gaidāma 2-2,5% apmērā, aģentūrai LETA prognozēja banku analītiķi. Bankas «Citadele» ekonomists Mārtiņš Āboliņš sacīja, ka inflācija Latvijā nākamgad būs ļoti atkarīga no naftas un pārtikas cenām pasaulē, kuras ir ļoti grūti prognozēt.

«Pie pašreizējās naftas cenas un eiro kursa inflācija Latvijā nākamgad varētu sasniegt 2,5%, tomēr naftas cenas pēdējā pusgada laikā svārstās diezgan plašā diapazonā. Tādēļ, saglabājot zināmu piesardzību par naftas cenu kāpuma noturīgumu, kā arī eiro kursa attiecību pret ASV dolāru, inflācija Latvijā nākamgad varētu būt intervālā no 2% līdz 2,5%,» viņš teica.

«SEB bankas» makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis aģentūrai LETA sacīja, ka 2016.gadā Latvijā gada vidējā inflācija gaidāma 0,1% apmērā, taču 2017.gadā inflācija būs pārliecinošāka un sasniegs 2,1%. «Gada sākumā inflācija paspēs īslaicīgi atzīmēties pie 3% robežas, kas būs sen nebijis cenu līmeņa pieauguma temps,» viņš piebilda.

Gašpuitis atzīmēja, ka viens no nozīmīgākajiem iemesliem patēriņa cenu kāpumam ir energoresursu cenu krituma izzušana no gada inflācijas aprēķiniem. «Turpmāk energoresursu cenu izmaiņas būs inflāciju veicinošs faktors. Tajā pašā laikā nevar izslēgt, ka to cena atkal strauji pazeminās, kas inflācijas atgūšanos vājinās,» viņš sacīja.

Tāpat «SEB bankas» makroekonomikas eksperts norādīja, ka nākamgad atdzīvosies arī pārtikas cenas, jo īpaši tas būs vērojams piena un piena produktu segmentā. Nedaudz aktīvāks cenu kāpums sagaidāms pakalpojumiem, bet preču cenas vēl turpinās atspoguļot zemās globālās inflācijas ietekmi, kas pamazām sāk vājināties. «Neskatoties uz atguvušos inflāciju, pirktspēja turpinās pieaugt, taču lēnākos tempos, jo algu kāpums sagaidāms 4% apmērā,» minēja Gašpuitis.

«DNB Bankas» makroekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš aģentūrai LETA prognozēja, ka Latvijā 2017.gadā vidējā gada inflācija sasniegs apmēram 2,3%. «Cenu līmeni Latvijā paaugstinās izejvielu cenu kāpums pasaulē, kā arī augošās algu izmaksas. Vairāk nekā divus gadus šie faktori darbojās pretējos virzienos, nākamgad tā vairs nebūs,» viņš atzīmēja.

Savukārt «Swedbank» ekonomiste Agnese Buceniece aģentūrai LETA sacīja, ka gada vidējā inflācija 2017.gadā Latvijā varētu pakāpties līdz 2,5%.

«Inflācija augs gan ārējo, gan iekšējo faktoru ietekmē,» teica Buceniece.

Tostarp viņa minēja, ka nākamgad pieaugs naftas un citu izejvielu cenas, kas sadārdzinās preču importu. «Naftas cenu pieaugums ir gaidāms saistībā ar OPEC un citu naftas lielvalstu vienošanos ierobežot naftas ražošanas apmērus un naftas pieprasījuma kāpumu attīstības valstīs, piemēram, strauji augošajā Indijā,» piebilda Buceniece.

Tāpat viņa atzīmēja, ka Latvijas tautsaimniecībā nākamgad straujāk ieplūdīs Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļi, kas palīdzēs sildīt darba tirgu, un algu izaugsme turpināsies. «Algas augs straujāk nekā inflācija, tāpēc iedzīvotāju pirktspēja palielināsies, un pārdevēji to izmantos, lai celtu pakalpojumu un preču cenas,» teica Buceniece.

Jau vēstīts, ka Latvijā šogad novembrī salīdzinājumā ar oktobri patēriņa cenas pieauga par 0,2%, bet gada laikā - šā gada novembrī salīdzinājumā ar 2015.gada novembri - inflācija sasniedza 1,3%. Savukārt pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, novembrī bija 0%.