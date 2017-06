«LDz Cargo» apgrozījums pirmajā ceturksnī samazinājies par 14,9%; peļņa sarukusi 3,2 reizes

AS «Latvijas dzelzceļš» meitasuzņēmums «LDz Cargo» šogad pirmajā ceturksnī strādāja ar 69,284 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 14,9% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt uzņēmuma peļņa saruka 3,2 reizes - līdz 2,641 miljonam eiro, liecina publiskotais finanšu pārskats.

Kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā pausts, ka apgrozījuma kritums pamatā ir saistīts ar kopējo pārvadāto kravu apmēra samazinājumu. Kravu pārvadājumi 2017.gada pirmajos trijos mēnešos veidoja 93% no uzņēmuma ieņēmumiem.

«Kaut arī kopumā kravu pārvadājumu apmērs 2017.gada pirmajā ceturksnī palielinājās, salīdzinot ar 2016.gada pirmo ceturksni, kravu apgrozība 2017.gada pirmajā ceturksnī bija 3,001 miljards tonnkilometru, kas ir par 298 miljoniem tonnkilometru jeb 9% mazāk nekā 2016.gada pirmajā ceturksnī, kā rezultātā 2017.gada pirmajā ceturksnī sabiedrības faktiskie ieņēmumi no kravu pārvadājumiem ir par 12,561 miljonu eiro jeb 16,3% mazāki nekā 2016.gada pirmajā ceturksnī,» teikts finanšu pārskata vadības ziņojumā.

Latvijā pa dzelzceļu pirmajā ceturksnī kopumā pārvadāti 14,062 miljoni tonnu kravu, kas ir par 8,1% vairāk nekā pirms gada. Tostarp importa pārvadājumi pieauguši par 7,8% un veidoja 12,525 miljonus tonnu, eksporta pārvadājumi sarukuši par 35,8% un bija 384 000 tonnu, sauszemes tranzītā pārvadāto kravu apmēri auguši divas reizes un bija 858 000 tonnu, savukārt iekšzemes pārvadājumi samazinājušies par 17,1% un bija 295 000 tonnu.

Līdztekus kravu pārvadājumiem uzņēmums nodrošina arī starptautiskos pasažieru pārvadājumus trijos maršrutos - uz Sanktpēterburgu, Maskavu un Minsku. 2017.gada pirmajā ceturksnī pārvadāti 30 411 pasažieri, kas ir par 16,4% jeb 4290 pasažieriem vairāk nekā pirms gada. Tradicionāli pieprasītākais maršruts ir uz Maskavu.

«LDz Cargo» vadība atzīmē, ka uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātus nākotnē var ietekmēt politiskās situācijas izmaiņas. Būtiska daļa uzņēmuma pārvadāto kravu ir no Krievijas, tādēļ nozīmīgs riskas, kas var ietekmēt «LDz Cargo» darbību, ir nestabilitāte Austrumu tirgū, neskaidrā politiskā un ekonomiskā vide, kā arī Krievijas ostu attīstība, uz kurām varētu tikt novirzītas kravas no Latvijas ostām. «Lai samazinātu risku, kas saistīts ar atkarību no tranzītkravu pārvadājumiem Austrumu-Rietumu virzienā, «LDz Cargo» paredz attīstīt sadarbību ar esošajiem partneriem un piesaistīt jaunus, kā arī meklēt alternatīvus darbības virzienus, tajā skaitā kombinētos pārvadājumus Ziemeļu-Dienvidu virienā,» atzīmēts finanšu pārskatā.

Tāpat kompānijas vadība atzīmē, ka šogad «LDz Cargo» plāno investēt ritošā sastāva iegādē un modernizācijā, lai nodrošinātu kravu pārvadājumus un pakāpenisku novecojošā ritošā sastāva atjaunošanu.

Pērn pirmajā ceturksnī «LDz Cargo» strādāja ar 81,411 miljonu eiro apgrozījumu un guva 8,355 miljonu eiro peļņu.

«LDz Cargo» ir lielākais dzelzceļa kravu pārvadātājs Baltijas valstīs.

