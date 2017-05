Ventspils osta sadarbosies ar Ķīnas-Baltkrievijas industriālo parku «Lielais akmens»

Ventspils brīvostas pārvalde šodien Rīgā parakstījusi sadarbības līgumu ar Ķīnas - Baltkrievijas industriālo parku «Lielais akmens», kas paredz gan pieredzes apmaiņu, gan sadarbību dažādās jomās, tostarp kopīgu loģistikas risinājumu izstrādi un ieviešanu, aģentūru LETA informēja brīvostas pārvaldes sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Ieviņa.

Sadarbības līgumu, kur termiņš ir pieci gadi, līdz ar Ventspils brīvostas pārvaldi parakstījis arī nodibinājums «Ventspils Augsto tehnoloģiju parks».

«Šāda līguma parakstīšana ir svarīgs tālākais solis, lai Ventspils varētu iekļauties Jaunajā zīda ceļā gan kā ātrākais jūras ceļš ar prāmjiem uz Zviedriju, gan iespējama vieta loģistikas parku attīstībai,» skaidroja Ieviņa.

«Lielais akmens» ir pašlaik lielākais infrastruktūras attīstības projekts Baltkrievijā, un tas tiek īstenots sadarbojoties Ķīnai un Baltkrievijai. Netālu no Minskas tiek veidots industriāls loģistikas un biznesa parks, kas būs viens no svarīgākajiem atzariem Jaunā zīda ceļa iniciatīvā, veidojot sauszemes savienojumus kravu transportēšanai no Ķīnas uz Eiropu.

