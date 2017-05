LDz: Maijā pa dzelzceļu pārvadāto kravu apmērs sarucis nebūtiski

Aktuālais pa dzelzceļu pārvadāto kravu apmērs maijā ir 2,64 miljoni tonnu, kas ir tikai par 2% mazāk nekā attiecīgajā laikā gadu iepriekš, aģentūru LETA informēja AS «Latvijas dzelzceļš» (LDz) pārstāvis Māris Ozols, komentējot plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par Krievijas Dzelzceļa atteikumiem kravu pārvadājumiem no Krievijas ostām uz Latviju.

Pēc Ozola teiktā, šādas izmaiņas nav būtisks kritums, un LDz sadarbība ar Krievijas Dzelzceļu norit normālā režīmā.

«Pavasara un vasaras periodā katru gadu ir vērojama sezonāla tendence, un kravu apmēri samazinās energoresursu pieprasījuma krituma dēļ,» pauda LDz pārstāvis, piebilstot, ka darbs norit normāli – turpinās darbs pie kravu saskaņošanas un pārvadāšanas.

Vienlaikus viņš atzīmēja, ka turpinās darbs gan pie jaunu kravu piesaistes, gan pašreizējo saglabāšanas.

Atsaucoties uz anonīmiem avotiem, «Reuters» vēsta, ka Krievijas Dzelzceļš atteicis vairākus pieprasījumus kravu pārvadājumiem uz Latvijas ostām. Tas skāris ogļu, naftas produktu un metālu kravas. Neoficiāli šāda rīcību tiekot saistīta ar Latvijas negatīvo nostāju pret projektu «Nord Stream 2».

Krievijas Dzelzceļš gan noliedzis, ka būtu ieviesti kādi ierobežojumi kravu pārvadājumiem uz Latviju.

«Nord Stream 2» būs Baltijas jūrā ieguldīts savienojums, kas nodrošinās dabasgāzes transportēšanu vairāk nekā 1200 kilometru attālumā no gāzes krātuvēm Krievijā līdz klientiem Eiropā. Iecerēts, ka «Nord Stream 2» divu cauruļvadu sistēma palīdzēs Eiropai nodrošināt gāzes importa vajadzības ar jaudu 55 miljardi kubikmetru gāzes gadā.

Piesardzīgi par šo projektu gan izteikusies Eiropas Komisija (EK). Eiropas Savienības (ES) valstis 2014.gadā importēja 53% enerģijas. Trešdaļa no gāzes tiek transportēta no Krievijas, un daļa jaunāko Austrumeiropas dalībvalstu savām enerģijas vajadzībām gandrīz pilnībā ir atkarīgas no Maskavas. Gāzesvads rada riskus koncentrēt 80% ES Krievijas gāzes importa vienā maršrutā un tagad EK aplūko, vai šis projekts atbilst ES noteikumiem.