Reuters: Krievija atteikusies uz Latviju sūtīt dzelzceļa kravas

Krievijas dzelzceļa monopolkompānija «Rossiskije žeļeznije dorogi» (RŽD) atteikusies saskaņot vairākus pieprasījumus kravu pārvadājumiem uz Latvijas ostām, atsaucoties uz anonīmiem avotiem vēsta Reuters. Krievijas kompānija nav atklājusi iemeslus šādai rīcībai.

Avoti aģentūrai Reuters pauduši, ka Krievijas dzelzceļa kompānija daļu atteikumu izteikusi jau aprīlī, taču visvairāk - maijā. To apliecinot arī dzelzceļa kravu pārvadājumu statistika - samazinājies ogļu, naftas produktu un metālu kravu apjoms uz Latviju, vēsta Reuters.

Tā šā gada martā uz Ventspils un Rīgas ostām tika nosūtīts 1,2 miljoni tonnu minētā veida kravu, aprīlī - 750 tūkstoši, bet laika posmā no 1. līdz 15. maijam - 45 tūkstoši, raksta Reuters. Uz Rīgas un Ventspils ostām nogādātas tikai neliels daudzums čuguna un naftas produktu kravu. Lielākoties kompānija nav sniegusi saviem klientiem skaidrojumu, kāpēc tiek atteikta kravu pārvadāšana.

Aģentūra atgādina, ka Latvija ir viena no valstīm, kuras iestājas pret Krievijas gāzes vada «Nord Stream 2» būvniecību. Latvijas nostāja pret «Nord Stream 2» ir bijusi viens no iemesliem RŽD atteikumiem, teikuši Reuters avoti.

«Nord Stream 2» būs Baltijas jūrā ieguldīts savienojums, kas nodrošinās dabasgāzes transportēšanu vairāk nekā 1200 kilometru attālumā no gāzes krātuvēm Krievijā līdz klientiem Eiropā. Paredzēts, ka «Nord Stream 2» divu cauruļvadu sistēma palīdzēs Eiropai nodrošināt gāzes importa vajadzības ar jaudu 55 miljardi kubikmetru gāzes gadā.

Piesardzīgi par šo projektu gan izteikusies Eiropas Komisija (EK). Eiropas Savienības (ES) valstis 2014.gadā importēja 53% enerģijas. Trešdaļa no gāzes tiek transportēta no Krievijas, un daļa jaunāko Austrumeiropas dalībvalstu savām enerģijas vajadzībām gandrīz pilnībā ir atkarīgas no Maskavas. «Nord Stream» gāzesvads rada riskus koncentrēt 80% ES Krievijas gāzes importa vienā maršrutā un tagad EK aplūko, vai šis projekts atbilst ES noteikumiem.

Iepriekš AS «Latvijas dzelzceļš» prezidents Edvīns Bērziņš, lūgts komentēt Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētāja Aivara Lemberga («Latvijai un Ventspilij») pausto, ka, reaģējot uz Latvijas paziņojumu par neiesaistīšanos gāzesvada «Nord Stream 2» būvniecībā, maijā par 40% samazināts pa dzelzceļu no Krievijas plānoto pārvadājumu apmērs, pauda, ka par kravu pārvadājumu apmēru pa dzelzceļu maijā vēl pāragri runāt.

