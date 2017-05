Augulis pārstāv Latvijas tranzīta intereses Ķīnas iniciatīvas «Viena josla, viens ceļš» forumā

Satiksmes ministrs Uldis Augulis pagājušās nedēļas nogalē Pekinā piedalījās Ķīnas iniciatīvas «Viena josla, viens ceļš» forumā, kur pārstāvēja Latvijas tranzīta intereses.

Piedaloties foruma atklāšanā, ministrs uzrunā uzsvēra, ka Latvija aktīvi piedalās diskusijās par Eiropas Savienības un Ķīnas savienojumu, atbalstot Eiropas TEN-T tīkla paplašināšanu. «Latvija vienmēr ir uzsvērusi pārrobežu sadarbības nozīmi un ir aktīvi darbojusies gan divpusējos, gan daudzpusējos sadarbības formātos, lai veicinātu sadarbību transporta un loģistikas sektorā starp valstīm, kas ir iesaistītas Viena josla Viens ceļš iniciatīvas īstenošanā. Turklāt Latviju īpaši interesantu Eirāzijas transporta partneriem padara tās ģeogrāfiskais novietojums Baltijas valstu centrā, uz Eiropas Savienības ārējās robežas ar Krieviju un Baltkrieviju,» uzsvēra Augulis.

Augulis foruma dalībniekiem stāstīja par Latvijas dalību, lomu un sasniegtajiem rezultātiem Eirāzijas kravu piegādes ķēdēs un infrastruktūras savienojamības projektu attīstību ar Ķīnu. Viņš akcentēja vairāk nekā 40 noslēgtos sadarbības līgumus un panāktās vienošanās par sadarbību transporta jomā ar Ķīnu un kravu pārvadājumiem uz Centrālās Āzijas valstīm, Baltkrieviju un Krieviju. Augulis uzsvēra Latvijas aktivitātes starptautiskās daudzpusējās sadarbības formātos, piemēram, ASEM un 16+1.

Uzrunas laikā ministrs arīdzan izcēla sasniegumus pēdējā gada ietvaros, kas aktīva darba ietvaros ir sniedzis būtiskus, reālus rezultātus. Tā pērn Latvija sagaidīja pirmo izmēģinājuma konteinervilcienu no Ķīnas pilsētas Jivu, pierādot cik efektīvi varam strādāt kopīgiem mērķiem. "Tagad esam pierādījuši, ka varam ne tikai iekļauties tranzīta koridoros kravu transportēšanai no Āzijas, bet sekmīgi iesaistīties arī atpakaļ kravu komplektēšanā un nodrošināšanā uz Ķīnu, jo pagājušajā nedēļā nosūtījām pirmo vilcienu Ķīnas virzienā no Rīgas uz Kašgaru. Arī šonedēļ no Rīgas startē jau otrs sastāvs. Tātad no Latvijas jau būsim nosūtījuši divus vilcienus un tagad svarīgi arī no Ķīnas puses nokomplektēt otro vilcienu uz Latviju. Esmu pārliecināts, drīz varēsim teikt, ka esam izveidojuši jaunu regulāru un konkurētspējīgu tranzīta savienojumu,» akcentēja ministrs.

Tāpat viņš apliecināja Latvijas apņēmību būt tikpat aktīvai, pat vēl aktīvākai «Viena joslas viena ceļš» iniciatīvas realizēšanā un Eirāzijas kontinenta savienojamības nodrošināšanā.