Augulis Ķīnā vienojas par ciešāku sadarbību dzelzceļa, aviācijas un ostu attīstībā

Satiksmes ministrs Ulds Augulis vizītes laikā Ķīnā ar šīs valsts transporta ministru Li Ksiapengu vienojies par ciešāku sadarbību dzelzceļa, aviācijas, ostu un industriālo zonu attīstībā.

Tikšanās laikā ar Ķīnas transporta ministru, amatpersonas pārrunājušas abu valstu līdzšinējo sadarbību gan divpusējā, gan starptautiskā mērogā iniciatīvas «Viena josla, viens ceļš» ietvaros, kas ietver transporta savienojumus Eirāzijas kontinentā. Tāpat ministri bija vienisprātis, ka nepieciešams arī turpmāk sekmēt sadarbību prioritārajās jomās – dzelzceļa, aviācijas nozarē, kā arī ostu, termināļu un industriālo zonu attīstībā.

Sarunas laikā Augulis uzsvēra, ka sadarbība starp Latviju un Ķīnu pēdējā gada laikā ir bijusi ļoti aktīva un produktīva. Īpaši aktīva sadarbība ir bijusi dzelzceļa nozarē. «Kravu pārvadājumu pa dzelzceļu jomā sadarbība turpinās un šonedēļ uz Ķīnu dosies jau otrais vilciens no Latvijas. Tātad no Latvijas jau būsim nosūtījuši divus konteinervilcienus un tagad sagaidām arī no Ķīnas puses nokomplektētu vilcienu uz Latviju. Protams, vēl ir jāstrādā pie tā, lai šāds vilciena maršruts būtu maksimāli efektīvs un regulārs. Taču esmu pārliecināts, ka kopā, stiprinot sadarbību un izpildot nozarē nepieciešamos nosacījumus, padarīsim to par nozīmīgu Eirāzijas kontinenta tranzīta savienojumu,» uzsvēra Augulis.

Vienlaikus ministrs norādīja, ka Latvija ir ieinteresēta iesaistīties Ķīnas un Baltkrievijas Industriālā parka «Lielais Akmens» savienojumu nodrošināšanā, kur Latvija var piedāvāt izeju uz jūru preču tālākai distribūcijai. Latvijas valdības līmenī sadarbojamies ar Vācijas Duisburgas ostu, lai efektivizētu konteinervilciena Čoncina - Duisburga maršrutu un novirzītu Skandināvijai paredzēto kravu plūsmu caur Latviju.

Tikmēr Ķīnas ministrs izteica atzinību par Latvijas paveikto abu valstu sadarbībā tranzīta un loģistikas attīstībā, kā rezultātā ir sasniegti reāli un redzami rezultāti, piemēram, jauna konteinervilciena maršruta izveide.

Lai attīstītu sadarbību arī citās jomās tikpat veiksmīgi kā dzelzceļa nozarē, ministri vienojās izveidot abu valstu starpministriju darba grupu, kā to paredz pērn starp ministrijām noslēgtais memorands.