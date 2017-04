Burāšanas sezona gatavojas startam

Foto: Ekrānšāviņš

Rīgas ostā līdz ar pavasari jau ir atklāta jaunā burāšanas sezona. Jahtkluba komandors Jānis Grīslis prognozē, ka aktīvā sezona sāksies tuvāko divu nedēļu laikā, kas nozīmē, ka jāsagatavo ne vien pašas jahtas, bet arī to piestātnes. Latvijā ir reģistrēts aptuveni 500 jahtu, un daļai no tām mājvieta ir kādā no Rīgas brīvostā esošajiem jahtklubiem.