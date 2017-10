Gaismekļu ražotājs «Vizulo» plāno sasniegt piecu miljonu eiro apgrozījumu

LED gaismekļu ražotājs «Vizulo» šogad plāno sasniegt piecu miljonu eiro apgrozījumu, aģentūru LETA informēja uzņēmuma pārstāvji.

Ražotājs, kas eksportē 90% no savas produkcijas, eksporta tirgu paplašinājis līdz 27 valstīm. Lielākie «Vizulo» eksporta tirgi ir Jaunzēlande, Francija, Izraēla, Somija, Vācija, Šveice, Holande un Zviedrija, taču eksporta tirgos uzņēmums iekarojis arī tādas eksotiskas valstis kā Peru, Apvienotie Arābu Emirāti.

«Vizulo» gaismekļi piegādāti arī Ziemassvētku vecīša pilsētai Somijā Rovaniemi, kur tie jau uzstādīti pilsētas ielās. Tāpat uzņēmuma lieljaudas prožektori tiks uzstādīti Kurševelas nakts slēpšanas trasē Francijas Alpos, kas ir viena no ekskluzīvākajām slēpošanas trasēm Eiropā.

Ražotne 4000 kvadrātmetru platībā izvietota netālu no Iecavas. Uzņēmuma strādā 70 darbinieki, no kuriem puse ir no Zemgales reģiona.

«Firmas.lv» informācija liecina, ka SIA «Vizulo» apgrozījums 2015.gadā bija 6,069 miljoni eiro, bet peļņa sasniedza 1,023 miljonus eiro. Pagājušā gada pārskatu uzņēmums vēl nav iesniedzis.