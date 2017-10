Iegādājoties zāles internetā, var iedzīvoties nopietnās problēmās

Veselības inspekcija (VI) aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem dažādās tīmekļa vietnēs iegādājoties produktus, kuriem piedēvētas ārstnieciskas īpašības un to reģistrācijas statuss valstī nav zināms, liecina informācija inspekcijas mājaslapā.

Lai mazinātu risku iegādāties viltotas vai nekvalitatīvas zāles, inspekcija atgādina, ka drošas un efektīvas zāles ir jāiegādājas tikai licencētās tirdzniecības vietās - aptiekās vai interneta aptiekās. «Produktu, kuriem piedēvētas ārstnieciskas īpašības, iegāde nelicencētās interneta vietnēs rada risku iegādāties produktus, par kuru izcelsmi un ārstnieciskām īpašībām sniegta maldinoša informācija, kā arī tie var radīt kaitējumu veselībai,» uzsver inspekcija.

No 2015.gada 1.jūlija Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, arī Latvijā, ieviests vienots logo visām licencētajām aptiekām, kuras piedāvā iegādāties zāles internetā. To ir izveidojusi Eiropas Komisija, lai palīdzētu iedzīvotājiem pazīt likumīgus tiešsaistes zāļu tirgotājus un pasargātu no viltotu zāļu iegādes. Vienoto logo veido četras krāsu joslas - pelēka un trīs nokrāsu zaļās krāsas -, zem kurām ir tās valsts karoga attēls, kurā interneta aptieka ir reģistrēta, un teksts «Spiediet šeit, lai pārbaudītu, vai šī tīmekļa vietne darbojas likumīgi». Klikšķinot uz logo aptiekas tīmekļa vietnē, pacienti tiek novirzīti uz nacionālās zāļu aģentūras, Latvijā Zāļu valsts aģentūras tiešsaistes reģistru, kurā norādītas visas valstī likumīgi strādājošās interneta aptiekas.

Kā norāda VI, ja radušās šaubas par iegādāto zāļu kvalitāti vai aizdomas par iespējami viltotu zāļu izplatīšanu aptiekās, vajadzētu vērsties inspekcijā.