Kur paliek «nederīgais» Rīgas bruģis?

Rīgas dome remontdarbos vairs neizmantojamo bruģi nodod būvnieku pārraudzībā, aģentūra LETA noskaidroja domes Satiksmes departamentā.

Vēsturiskais Rīgas bruģis, kurš ielu atjaunošanas darbos tiek noņemts, vēlāk tiek nogādāts speciāli šim nolūkam izīrētos plačos. Ja ir iespējams - tas tiek izmantots remontdarbos atkārtoti. Piemēram, Krišjāņa Barona un Lenču ielas remontos atkārtoti ir realizēts vēsturiskais pilsētas bruģis, skaidro departamenta pārstāve Una Ahuna-Ozola.

Savukārt parastais bruģis, kuru remontdarbu laikā noņem no ielām - tiek atdots būvniekiem uz utilizāciju. Tas otrreiz lietošanā nav izmantojams, jo nav garantijas par tā kvalitāti. «Ja šo bruģi ieklās un pēc pāris mēnešiem tas sadrups vai saplaisās, mēs nevarēsim no būvniekiem prasīt par to atbildību, tāpēc atkārtoti to neizmantojam un nododam būvuzņēmumu pārziņā,» skaidro departamenta pārstāve.

Nereti šis ceļa seguma materiāls ir saplaisājis vai netīrs un, lai izšķirotu derīgos gabalus, būtu jāiegulda milzīgi cilvēku resursi, kas neatmaksājas.

Pirms neilga laika sociālajos tīklos iedzīvotāji bija satraukušies par to, ka, iespējams, strādnieki tirgo ceļu remontdarbos iegūto bruģi. Kā pastāstīja Satiksmes departamenta pārstāve - tas, ko uzņēmums dara ar bruģi, esot viņu pārziņā un dome nekādas soda sankcijas neparedz pat tad, ja tas tiek tirgots. Līdz ar to, iespēju, ka bruģa tirgotāji bijuši būvnieki izslēgt nevar.

Iedzīvotāju publicētajos fotoattēlos tiešām bijis attēlots rūpīgi sapakots bruģis, kurš ticis tirgots, taču pierādījumu, ka tas ir tas pats, kurš noņemts no Rīgas ielām - nav.

