«Liepkalni» drīzumā Igaunijā atvērs ražotni, veikalu un kafejnīcu

Maizes un konditorejas izstrādājumu ražotājs SIA «Liepkalni» Igaunijā šā gada beigās vai nākamā gada sākumā plāno atvērt nelielu ražotni kopā ar veikalu un kafejnīcu, kuras tapšanā no pašu līdzekļiem ieguldīts apmēram pusotrs miljons eiro, teica kompānijas īpašnieks Dagnis Čākurs.

Viņš pastāstīja, ka «Liepkalniem» jau ir neliela ceptuve Igaunijas pilsētā Pērnavā, taču ražošanu plānots pārcelt uz citu vietu netālu no Pērnavas virzienā uz Rīgu, kur «Via Baltica» ceļa malā top jauna, daudz lielāka maizes ceptuve apvienojumā ar veikalu un kafejnīcu.

«Pašlaik objekts Igaunijā ir noslēguma stadijā, to plānots atvērt šogad uz Ziemassvētkiem. Ja kaut kas neizdosies, kā iecerēts, maizes ceptuvi, veikalu un kafejnīcu atvērsim nākamā gada sākumā, taču līdz Lieldienām pavisam noteikti,» teica Čākurs.

Viņš pastāstīja, ka līdz ar ražotnes, veikala un kafejnīcas atvēršanu uzņēmums Igaunijā plāno kāpināt realizācijas apmērus. To izdosies panākt, gan realizējot Igaunijas ražotnē saražoto produkciju uz vietas, gan arī attīstot vairumtirdzniecību Tallinas un Pērnavas reģionā. «Latvija ir netālu no mūsu topošās ceptuves, veikala un kafejnīcas Igaunijā. Daļu produkcijas uz Igauniju vedīsim no Latvijas, bet daļu ražosim turpat uz vietas,» teica Čākurs.

Jau ziņots, ka «Liepkalnu» darbības politika ir atvērt ceptuves vairākās vietās Latvijā, lai samazinātu attālumu no krāsns līdz pircējam un piegādātu veikaliem pēc iespējas svaigāku maizi. «Liepkalni» līdz šim atvēruši ceptuves Rūjienā, Valmierā, Aizkraukles novada «Liepsalās», Ķekavā tirdzniecības centrā «A7» un Igaunijas pilsētā Pērnavā.

«Liepkalni» dibināti 1992.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 194 682 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Dagnim Čākuram.

