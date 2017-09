Starptautiskā kredītreitingu aģentūra «Moody’s» saglabā nemainīgu «Latvenergo» kredītreitingu

Vērtējot Ekonomikas ministrijas (EM) piedāvātā risinājuma obligātā iepirkuma komponentes (OIK) samazināšanai ietekmi uz «Latvenergo» koncernu, starptautiskā kredītreitingu aģentūra «Moody’s» saglabājusi nemainīgu uzņēmuma kredītreitingu «Baa2», stabils, liecina energokompānijas paziņojums biržai «Nasdaq Riga».

Aģentūras vērtējumā ietekmi, ko radītu iespējamā jaudas maksājumu pārstrukturēšana, kompensē koncerna finansiālais elastīgums.

Reklāma

«Moody’s» skaidro, ka reitings netiek mainīts - paredzams, ka «Latvenergo» spēs saglabāt pietiekošu finansiālo elastīgumu un galvenos finanšu rādītājus līmenī, kas atbilst pašreizējam kredītreitingam.

«»Latvenergo» līdz šim ir izpildījis visus aizdevumu līgumos iestrādātos finanšu ierobežojošos nosacījumus, un, ņemot vērā sabiedrības pašreizējo spēcīgo finansiālo profilu, mēs nesaskatām tuvākajā laikā nekādu spiedienu uz tās spēju izpildīt savas ierobežojošo nosacījumu saistības arī pēc darījuma. Sabiedrības finansiālais stiprums pēdējos gados ir audzis, par ko liecina «Latvenergo» elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un piegādes darbību uzlabošanās pēc mazumtirdzniecības tirgus liberalizācijas 2015.gadā un nesenās pozitīvās pārmaiņas elektroenerģijas sadales un pārvades darbību regulējumā,» teikts «Moody’s» paziņojumā.

Jau ziņots, ka valdība atbalstījusi EM priekšlikumu elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksu samazināšanai. Ministrija piedāvā elektrostacijām ar jaudu virs 100 megavatiem (MW) atteikties no 75% atbalsta elektroenerģijas OIK ietvaros, pretim saņemot vienreizēju kompensāciju.

Šīs ir «Latvenergo» piederošās elektrostacijas Rīgas TEC-1 un TEC-2, kuru uzstādītā elektriskā jauda sasniedz attiecīgi 144 MW un 832,3 MW. Īstenojot garantētās maksas samazinājumu, nepieciešamais finansējums risinājuma īstenošanai ir 454,28 miljoni eiro, kas tiktu iegūts no «Latvenergo» uzkrātajiem līdzekļiem. Īstenojot šo risinājumu, sagaidāmais valsts finanšu ietaupījums ir 262,01 miljona eiro apmērā.

Pēc EM vēstītā, risinājuma ieviešana nodrošinātu to, ka no 2018.gada vidējais OIK maksājums par megavatstundu elektroenerģijas samazinātos no 26,79 eiro līdz 25,79 eiro, bet 2020.gadā - līdz 24,92 eiro. Tāpat, ņemot vērā EM jau iepriekš ierosinātos priekšlikumus par atbalstu energoietilpīgajiem ražotājiem un OIK reformu, energointensīvajiem uzņēmumiem no 2018.gada tiks nodrošināta zemāka OIK likme - līdz 6,31 eiro par megavatstundu.

Lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamajiem energoresursiem un augstas efektivitātes koģenerācijā, Latvijā kā atbalsta instruments tiek izmantots elektroenerģijas obligātais iepirkums un jaudas maksa par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Papildu izmaksas, kas rodas atbalsta sniegšanas rezultātā, sedz visi Latvijas elektroenerģijas lietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, maksājot OIK, kas papildus elektroenerģijas tirgus cenai, sadales/pārvades tarifam un pievienotās vērtības nodoklim tiek iekļauta elektroenerģijas gala cenā.

Saistītie raksti