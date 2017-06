Latvijas Preses izdevēju asociāciju turpinās vadīt Guntars Kļavinskis

Latvijas Preses izdevēju asociāciju (LPIA) turpinās vadīt izdevniecības «Lauku avīze» valdes priekšsēdētājs Guntars Kļavinskis, pavēstīja LPIA biroja vadītāja Vita Bergmene.

Savukārt par valdes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Ivars Zariņš no izdevniecības «Žurnāls Santa» un Guntars Līcis no izdevniecības «Firma Zemgale».

Bet par LPIA valdes locekļiem ievēlēti - Aija Simsone no izdevniecības «Rīgas Viļņi», Aivars Rudzinskis no «Aģentūra Lilita», Andis Rozītis no «Kurzemes Vārds», Edgars Kots no «Dienas mediji», kā arī Nauris Kāpostiņš no «Mediju nams».

LPIA valde izvēlēta ikgadējā biedru kopsapulcē 9.jūnijā. LPIA valde ievēlēta līdz 2018.gadam.

LPIA ir sabiedriska organizācija, kas veicina drukāto mēdiju un izdevējdarbības nozares attīstību. Savā darbībā tā aizstāv organizācijas biedru intereses attiecībās ar publiskās varas, sabiedriskajām un privātajām institūcijām.

