«Rīgas satiksmes» zaudējumi šogad jau - € 4 miljoni

Rīgas sabiedriskā transporta uzņēmums SIA «Rīgas satiksme» šogad pirmajā ceturksnī strādāja ar 37,765 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,6% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā, un cieta zaudējumus 3,945 miljonu eiro apmērā, kas ir 2,2 reizes vairāk nekā gadu iepriekš, liecina kompānijas publiskotā informācija.

Uzņēmuma finanšu pārskatā teikts, ka tostarp «Rīgas satiksmes» ieņēmumi no sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2017.gada pirmajā ceturksnī samazinājušies par 1,3 miljoniem eiro jeb 10,7% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 2016.gadā, savukārt, ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem šogad pirmajā ceturksnī bija trīs miljonu eiro apmērā, kas ir pieaugums par 0,3 miljoniem eiro jeb 12,3%.

«Ieņēmumu samazinājums no biļešu pārdošanas saistīts ar laika (stundas) biļešu ieviešanu no 2016.gada 1.jūlija un braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu no 2016.gada 1.decembra visiem Rīgas bērnudārzu darbiniekiem, skolu tehniskiem darbiniekiem, Kultūras ministrijas padotībā esošo Rīgas izglītības iestāžu pedagogiem, Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestāžu darbiniekiem, kuru amata pienākumi saistīti ar tiešu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu klientiem,» skaidrots finanšu pārskata vadības ziņojumā.

«Rīgas satiksmes» vadība arī atzīmē, ka 2017.gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu kompānijas ieņēmumu struktūrā par diviem procentpunktiem audzis finansējuma īpatsvars no Rīgas domes budžeta un veidoja 57%, bet finansējuma īpatsvars no valsts budžeta saglabājies 4% apmērā. Savukārt par trim procentpunktiem sarucis «Rīgas satiksmes» ieņēmumu īpatsvars no pasažieru pārvadājumiem, veidojot 28%, bet par vienu procentpunktu palielinājies ieņēmumu īpatsvars no autostāvvietu pakalpojumiem, veidojot 8%. Pārējo uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu īpatsvars šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo ceturksni saglabājies 3% apmērā.

Pēc kompānijas vadības vēstītā, 2017.gada pirmajā ceturksnī «Rīgas satiksmes» ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) bija 39,5 miljoni eiro, kas ir par 1,4 miljoniem eiro vairāk nekā 2016.gada pirmajā ceturksnī.

Savukārt kompānijas saistības kopš šā gada sākuma ir palielinājušās par 6,1 miljonu eiro, un to īpatsvars marta beigās bija 69,6% no «Rīgas satiksmes» aktīviem.

«Rīgas satiksmes» vadība arī informē, ka šogad pirmajos trijos mēnešos galvaspilsētas sabiedriskajā transportā pārvadāti 35,829 miljoni pasažieru, kas ir par 0,8% vairāk nekā 2016.gada pirmajā ceturksnī.

Tāpat pirmajā ceturksnī kompānija apkalpoja 5316 maksas autostāvvietas, bet kopējais maksas autostāvvietu lietotāju skaits bija 1,245 miljoni.

2016.gada pirmajā ceturksnī «Rīgas satiksme» strādāja ar 38,785 miljonu eiro apgrozījumu un 1,76 miljonu eiro zaudējumiem.

«Rīgas satiksme» nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas dome.

