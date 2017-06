Meža produktu imports pirmajā ceturksnī pieaug par 10,7%

Latvija šogad pirmajos trijos mēnešos meža produktus ieveda 188,65 miljonu eiro apmērā, kas ir par 10,7% vairāk nekā 2016.gada attiecīgajā periodā, liecina Zemkopības ministrijas publiskotā informācija.

No kopējā meža produkcijas importa lielāko īpatsvaru jeb 56,1% (gadu iepriekš - 56%) veidoja koksne un tās izstrādājumi, kurus Latvijā ieveda 105,781 miljona eiro apmērā. Salīdzinot ar 2016.gada pirmajiem trim mēnešiem, koksnes un tās izstrādājumu imports ir palielinājies par 11%.

Tostarp zāģmateriāli ievesti 30,015 miljonu eiro apmērā, kas ir par 15,4% vairāk nekā 2016.gada attiecīgajā periodā un veidoja 15,9% no kopējā meža produkcijas importa daudzuma, apaļie kokmateriāli - 18,002 miljonu eiro apmērā, kas ir par 11,8% mazāk nekā pirms gada un veidoja 9,5% no kopējā meža produkcijas importa, bet saplāksnis - 10,614 miljonu eiro apmērā, kas ir par 31% vairāk nekā pirms gada un veidoja 5,6% no kopējā meža produkcijas importa.

Tāpat būtisks īpatsvars meža produkcijas ievedumā 2017.gada pirmajos trijos mēnešos bija papīram, kartonam un to izstrādājumiem, kurus Latvijā ieveda 67,739 miljonu eiro apmērā, kas ir 35,9% (gadu iepriekš – 36%) no kopējā meža produkcijas ieveduma un par 10,3% vairāk nekā pirms gada.

Visvairāk šogad pirmajos trijos mēnešos meža produkciju Latvijā ieveda no Lietuvas - par 36,762 miljoniem eiro jeb 19,5% no kopējā meža produkcijas importa, no Krievijas - par 24,026 miljoniem eiro jeb 12,7%, kā arī no Igaunijas - par 23,033 miljoniem eiro jeb 12,2%. Salīdzinājumā ar 2016.gada pirmajiem trim mēnešiem meža produkcijas ievedums no Lietuvas ir audzis par 14%, no Krievijas - par 12,3%, bet no Igaunijas - par 0,2%.

2016.gada pirmajos trijos meža produktus Latvijā ieveda 170,342 miljonu eiro vērtībā.

