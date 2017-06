«Orkla Foods Latvija» investē € 100 000 ūdens zīmola «Everest» jaunā vizuālajā tēlā

Uzņēmums «Orkla Foods Latvija», kurā apvienoti uzņēmumi «Spilva» un «Gutta», šogad investējis 100 000 eiro dzeramā ūdens zīmola «Everest» jaunās identitātes ieviešanā - vizuālajā izskatā un komunikācijā, pavēstīja kompānijas pārstāvji.

«»Everest» Latvijas tirgū ir labi pazīstams un ir ieguvis savu cienītāju loku. Tomēr tam ir pienācis laiks kļūt modernākam un pievilcīgākam. Tādēļ nolēmām atsvaidzināt tā vizuālo izskatu, saglabājot tā saturu,» informēja zīmola «Everest» pārstāve un «Orkla Foods Latvija» mārketinga direktore Dana Erciņa-Užāne.

Kompānijas pārstāvji atzīmēja, ka dzeramais ūdens «Everest» jau tagad ir pieejams jaunā izskatā, bet turpmākā mēneša laikā arī citus «Everest» ūdens veidus aizstās jaunā dizaina produkcija.

LETA jau ziņoja, ka saskaņā ar kompānijā pausto «Orkla Foods Latvija» apgrozījums pērn sasniedza 29,9 miljonus eiro, savukārt tā peļņa 2016.gadā bija 2,2 miljoni eiro.

«Orkla Foods Latvija» trīs galvenie «Orkla Foods Latvija» eksporta tirgi ir Igaunija, Čehija un Lietuva, bet kompānija eksportē arī uz ASV, Dāniju, Īriju, Kanādu, Krieviju, Apvienoto Karalisti, Norvēģiju, Slovākiju, Somiju, Ukrainu, Vāciju, Zviedriju.

Kā ziņots, norvēģu kompānija «Orkla» 2014.gada augustā iegādājās koncernu «NP Foods», savukārt oktobrī pieņēma lēmumu apvienot «NP Foods», AS «Laima», AS «Staburadze» un AS «Latfood» vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA «Orkla Confectionery and Snacks Latvija», bet SIA «Spilva» un AS «Gutta» tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu «Orkla Foods Latvija».

