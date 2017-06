«Latvijas valsts mežu» peļņa pirmajā ceturksnī samazinājusies līdz € 16,375 miljoniem

Latvijas valsts mežu apsaimniekotāja «Latvijas valsts meži» apgrozījums šogad pirmajā ceturksnī bija 61,902 miljoni eiro, kas ir par 0,2% vairāk nekā 2016.gada attiecīgajā periodā, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājusies par 6,8% un bija 16,375 miljoni eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija.

«Lai arī ieņēmumi šā gada pirmajos trijos mēnešos pārsniedz iepriekšējā gada attiecīgā perioda līmeni, ir palielinājušās arī uzņēmuma izmaksas, ko galvenokārt ietekmējusi augstāka degvielas cena,» teikts «Latvijas valsts mežu» finanšu pārskatā.

Tajā arī minēts, ka «Latvijas valsts mežu» kopējie ieņēmumi 2017.gada pirmajā ceturksnī bija 62,1 miljona eiro apmērā, tostarp 92% gūti no koksnes sortimentu realizācijas - 70% gūti no zāģbaļķu un finierkluču realizācijas, 15% - no papīrmalkas realizācijas, bet 7% no kurināmās koksnes (malkas un šķeldas) realizācijas.

2017.gada pirmajos trijos mēnešos kompānija realizējusi kopumā 1,2 miljonus kubikmetru apaļkoksnes sortimentu. «Pavasarim raksturīgi laika apstākļi iestājās agrāk nekā ierasts, tādējādi Latvijā transportlīdzekļu maksimālās masas sezonālie ierobežojumi tika noteikti jau martā. Tā rezultātā tika samazināta pieejamība krautuvēm un apgrūtinātas koksnes piegādes klientiem,» atzīmēts finanšu pārskatā.

Vienlaikus «Latvijas valsts mežu» vadība norāda, ka šogad pirmajā ceturksnī nebija plānoti ieņēmumi no meža koku stādu realizācijas, bet faktiski realizēti 4,7 miljoni koku stādu. «Laika apstākļi ļāvuši sākt atjaunošanas sezonu agrāk,» piebilsts finanšu pārskatā. Ārējiem klientiem realizēti 3,2 miljoni meža stādu jeb 69% no kopējā apmēra, tajā skaitā 2,1 miljons stādu eksportēti.

2017.gadā «Latvijas valsts meži» plāno realizēt 49,9 miljonus meža koku stādu.

Uzņēmuma finanšu pārskatā arī atzīmēts, ka šogad pirmajos trijos mēnešos investīcijas veiktas 4,9 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā 3,8 miljoni eiro ieguldīti meža infrastruktūrā - autoceļu būvniecībā un meža meliorācijas sistēmu atjaunošanā. Pirmajā ceturksnī ekspluatācijā nodoti četri meža autoceļi ar kopējo garumu 13 kilometri.

Tāpat ekspluatācijā nodots stādu šķirošanas un uzglabāšanas komplekss Mazsilu kokaudzētavā. Uzstādīta un instalēta iekārta stādu apstrādei pret smecernieka bojājumiem ar līmes-smilts maisījumu. Pirmajā ceturksnī ar līmes-smilts maisījumu apstrādāts 361 tūkstotis ietvarstādu.

2016.gada pirmajā ceturksī «Latvijas valsts meži» strādāja ar 61,79 miljonu eiro apgrozījumu un guva 17,564 miljonu eiro peļņu.

«Latvijas valsts meži» izveidoti, lai apsaimniekotu valsts mežus - izsolītu ciršanas tiesības mežos, tos atjaunotu, nomātu medību platības utt. Kompānijas īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja - Zemkopības ministrija.

