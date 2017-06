Pērn ievērojami samazinājās «McDonald's» ķēdes pārvaldītāja peļņa Latvijā

Pērn ievērojami samazinājās «McDonald's» ķēdes pārvaldītājas SIA «Premier Restaurants Latvia» peļņa, sarūkot līdz 1,135 miljoniem eiro, bet uzņēmuma apgrozījums pērn sasniedza 31,841 miljonu eiro, kas ir par 2,8% vairāk nekā 2015.gadā, liecina «Firmas.lv» informācija.

Vadības ziņojumā teikts, ka apgrozījuma pieaugumu veicināja 2015.gadā atvērtās ēstuves darbība, kā arī pieaugums vairākumā pārējo ēstuvju. Tāpat pagājušajā gadā uzņēmums ieviesa vairākus jaunus produktus. «Premier Restaurants Latvia» veica arī piegādes saistītiem uzņēmumiem Igaunijā un Lietuvā, vienlaikus uzlabojot efektivitāti.

Ziņojumā arī atzīmēts, ka 2017.gada janvārī uzņēmums pilnībā dzēsis aizņēmumu no AS «DNB banka», kā arī uzkrātos procentus, saņemot aizņēmumu no mātesuzņēmuma «Premier Capital B.V.» 10,9 miljonu eiro apmērā.

Reklāma

Šogad uzņēmums plāno nodrošināt augstu apkalpošanas kvalitāti, popularizēt uzņēmuma vērtības, palielināt iespējas vairāk pielietot tehnoloģijas un turpināt veikt ieguldījumus uzņēmuma attīstībā.

Lai īstenotu noteiktos uzdevumus, uzņēmums īsteno darba organizācijas un efektivitātes uzlabošanas programmas. Tas nozīmē «McDonald's» ķēdes optimizāciju, ieguldījumu efektivitātes paaugstināšanu, uzņēmējdarbības integrācijas un vadības centralizāciju, zīmola attīstības, personāla vadības politiku un citus uzlabojošus pasākumus.

«McDonald’s» ir ātrās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ar vairāk nekā 34 000 ēstuvju, kurās ik dienu apkalpo ap 69 miljoniem klientu 119 valstīs. Vairāk nekā 80% «McDonald’s» ēstuvju pārvalda franšīzes vai uzņēmumi, kuri ieguvuši «McDonald’s» attīstības licenci.

«McDonald’s» darbību Latvijā sāka 1994.gadā, atverot ēstuvi Vecrīgā.

SIA «Premier Restaurants Latvia» pilnībā pieder Nīderlandē reģistrētajai kompānijai «Premier Capital B.V.». Uzņēmuma pamatkapitāls ir 4 237 289 eiro.

Saistītie raksti